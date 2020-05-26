Зеленский утвердил программу Украина-НАТО на 2020 год

Пристальное внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В документе отмечается, что годовая национальная программа (ГНП) определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

"Программа является системным документом, направленным на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора", – говорится в сообщении.

Пристальное внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля.

Основной акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности.

Также отмечается, что реализация масштабных реформ в различных сферах, предусмотренных ГНП, должна еще больше приблизить Украину к НАТО.

Как ранее сообщал Фокус:

12 декабря 2019 года была подписана обновленная редакция Дорожной карты Украина-НАТО в рамках оборонно-технического сотрудничества.

В начале февраля Кабмин одобрил Годовую национальную программу Украина-НАТО нового качества. Впервые разработка документа происходила по международной методике Results-Based Management (RBM – Управление, ориентированное на результат). Такая же методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке и ООН.

Генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины Иван Апаршин в феврале заявил, что в течение двух-трех месяцев появится военная стратегия Украины, где будет задокументирован курс Украины на членство в НАТО.