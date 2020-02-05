Кабмин утвердил нацпрограмму Украина-НАТО на 2020 год

Впервые в центре внимания программы – права, свободы и законные интересы человека

Кабмин одобрил Годовую национальную программу Украина-НАТО нового качества.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram.

По его словам, впервые в центре внимания программы – права, свободы и законные интересы человека.

"Именно такой человекоцентрический подход исповедует Североатлантический Альянс", – написал глава Кабмина.

По его словам, впервые разработка документа происходила по международной методике Results-Based Management (RBM – Управление, ориентированное на результат). Такая же методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке и ООН.

"Годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую же структуру", – написал Гончарук.

Он также выразил убеждение, что Годовая национальная программа является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО.

В Кабмине отметили, что програма разрабатывалась одновременно с государственным бюджетом на 2020 год, поэтому все мероприятия, предусмотренные в программе, подкреплены финансово.

Годовую национальную программу "Украина - НАТО" должен подписать президент Владимир Зеленский.

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