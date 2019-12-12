Документ был подписан в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

В четверг, 12 декабря, подписана обновленная редакция Дорожной карты Украина-НАТО в рамках оборонно-технического сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата СНБО.

Отмечается, что делегация Украины во главе с заместителем секретаря СНБО Сергеем Демедюком приняла участие в 28 заседании Совместной рабочей группы Украина-НАТО, которое состоялось в штаб-квартире НАТО в столице Бельгии.

Делегацию Альянса возглавлял помощник генсека НАТО по оборонным инвестициям, директор Департамента оборонных инвестиций Международного секретариата НАТО Камиль Гранд.

Во время встречи участники рассмотрели результаты сотрудничества с НАТО в 2019 году в области вооружений, а также определили главные задачи на следующий год.

Как ранее сообщал Фокус:

По итогам саммита НАТО, который проходил в Лондоне 3-4 декабря, лидеры стран-участниц приняли декларацию, в которой говорится, что агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности.

Военный комитет НАТО проведет выездное заседание в Украине в марте 2020-го года на базе Национальной академии сухопутных войск.