Комитет НАТО проведет заседание в Украине

Заседание пройдет в марте 2020 года

Военный комитет НАТО проведет выездное заседание в Украине в марте 2020-го года на базе Национальной академии сухопутных войск.

Об этом сообщил начальник НАСВ Павел Ткачук в Facebook.

"Получил информацию от Миссии Украины при НАТО о том, что в конце марта следующего, 2020 года на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и подчиненных воинских частей состоится выездное заседание Военного комитета НАТО", – сообщил Ткачук.

По его словам, для академии "это особая честь и одновременно огромная ответственность".

"Коллектив академии приступил к подготовке этого важнейшего мероприятия международного сотрудничества Украины и ее Вооруженных сил, чтобы достойно представить нашу страну", – добавил Ткачук.

Как ранее сообщал Фокус:

По итогам саммита НАТО, который проходил в Лондоне 3-4 декабря, лидеры стран-участниц приняли декларацию, в которой говорится, что агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности.