В Конгрессе США проголосовали против возвращения РФ в G7
Резолюцию поддержали как демократы, так и республиканцы
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против присоединения РФ к G7, пишет DW.
Резолюцию поддержали 339 конгрессменов.
Свое решение они аргументировали тем, что Москва должна начать "уважать территориальную целостность своих соседей".Важно
В документе говорится, что РФ сможет присоединиться к "семерке" только в том случае, если она "прекратит оккупацию территории Украины, включая Крым, и положит конец своим нападкам на демократии во всем мире".
Автор резолюции, конгрессмен Альбио Сайрес напомнил, что Россия не выполнила условий для возвращения в G7 и стала проявлять еще большую агрессию в отношении Украины, а такде подрывать демократию в других странах, в т.ч. и в США.
Ранее о возвращении РФ в G7 говорил президент США Дональд Трамп.
Также американский лидер заявлял, что обязательно пригласит президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году.
Как ранее сообщал Фокус:
- Следующий саммит "семерки" пройдет в июне 2020 года на гольф-курорте Trump National Doral президента Трампа.
- На прошедшем саммите лидеры стран-участниц также обсуждали вопрос возвращения РФ, но результаты "ни за что не раскроют".