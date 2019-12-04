В Конгрессе США проголосовали против возвращения РФ в G7

Резолюцию поддержали как демократы, так и республиканцы

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против присоединения РФ к G7, пишет DW.

Резолюцию поддержали 339 конгрессменов.

Свое решение они аргументировали тем, что Москва должна начать "уважать территориальную целостность своих соседей".

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В документе говорится, что РФ сможет присоединиться к "семерке" только в том случае, если она "прекратит оккупацию территории Украины, включая Крым, и положит конец своим нападкам на демократии во всем мире".

Автор резолюции, конгрессмен Альбио Сайрес напомнил, что Россия не выполнила условий для возвращения в G7 и стала проявлять еще большую агрессию в отношении Украины, а такде подрывать демократию в других странах, в т.ч. и в США.

Ранее о возвращении РФ в G7 говорил президент США Дональд Трамп.

Также американский лидер заявлял, что обязательно пригласит президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году.

Как ранее сообщал Фокус:

Следующий саммит "семерки" пройдет в июне 2020 года на гольф-курорте Trump National Doral президента Трампа.