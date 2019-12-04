Венгрия продолжит блокировать сближение Украины с НАТО, – Сийярто

Глава МИД Венгрии снова заявляет о нарушении прав закарпатских венгров

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать сближение Украины и НАТО, пока "этнических венгров в Украине не будут восстановлены".

Об этом сообщает Reuters.

По словам Сийярто, в интересах Венгрии, чтобы Украина была стабильной, демократической и безопасной страной, потому что от этого напрямую зависит положение закарпатских венгров.

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Посол Венгрии Иштван Ийдярто: "Получается, что украинское государство — только для украинцев. Это очень опасный подход, неевропейский"

Он заявил, что права венгров Закарпатья были "серьезно нарушены" при бывшем президенте, и ситуация была только усугублена "скрытным использованием украинской спецслужбы".

По словам Сийярто, Венгрия отменит свое вето, если закарпатские венгры восстановят права, которыми они обладали до вступления в силу законов о языке и об образовании.

Венгрия заявила, что открыта для консультаций с Украиной по этому вопросу.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что хочет улучшить отношения с Украиной и встретиться с Зеленским. Он также призвал не смешивать отношения Венгрии, Украины и РФ.

Тем временем, посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто говорит, мол этническим венграм в Украине трудно дается изучение украинского языка.