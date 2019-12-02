Венграм трудно учить украинский, существует путаница с русским, – посол Венгрии в Украине

Иштван Ийдярто считает, что дети в школах должны учиться на родном языке, так они лучше усваивают материал

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью Главкому заявил, что этническим венграм в Украине трудно дается изучение украинского языка, и что украинского языка в школах для национальных меньшинств не должно быть так много, как сейчас.

По его словам, учить украинский язык трудно, потому что существует путаница с русским. Он добавил, что "Венгрию сейчас представляют как страну, которая блокирует образовательную реформу в Украине", но это не так.

"Самый главный аргумент украинской стороны – это то, что венгры или другие нацменьшинства плохо или вообще не разговаривают на украинском языке. Но это опять же вопрос подхода, вопрос возможностей: сколько часов в неделю того или иного языка. Украинский подход заключается в том, что с 5 по 11 класс большинство предметов будут преподаваться на украинском", – сказал дипломат.

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Посол Венгрии Иштван Ийдярто: "Получается, что украинское государство — только для украинцев. Это очень опасный подход, неевропейский"

Он отметил, что венгерский подход заключается в том, что дети должны учиться на родном языке, так они лучше усваивают материал.

"В своей жизни я учился только на венгерском. Конечно, после школы жизнь сложилась так, что нужно изучать другие языки. Однако, на мой взгляд, если у тебя есть знания, полученные на родном языке, затем на любом языке ты сможешь их передать и использовать", – сказал Ийдярто.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что хочет улучшить отношения с Украиной и встретиться с Зеленским. Он также призвал не смешивать отношения Венгрии, Украины и РФ.