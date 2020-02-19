Осенью Украина может стать партнером НАТО с расширенными возможностями, – Загороднюк
2020-02-19 22:23:04
Но повышение статуса должно сопровождаться сохранением темпа реформ, уточняет министр обороны
Уже в октябре Украину может ожидать повышение статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями.
Об этом на брифинге рассказал министр обороны Андрей Загороднюк, пишет РБК-Украина.
Но повышение статуса должно сопровождаться сохранением темпа реформ, уточняет Загороднюк.
Впрочем, в НАТО довольны ходом реформ в Украине: "Они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса".
Также министр заявил, что встречался в Брюсселе, за день до Мюнхенской конференции по безопасности, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и его заместителем.
"Заседание фактически как Комиссия Украина – НАТО, неформальное. И там присутствовали все министры обороны всех стран НАТО, которые приехали в Брюссель", – объяснил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- В рамках реформы ВСУ планируется разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего.
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