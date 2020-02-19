Осенью Украина может стать партнером НАТО с расширенными возможностями, – Загороднюк

Но повышение статуса должно сопровождаться сохранением темпа реформ, уточняет министр обороны

Уже в октябре Украину может ожидать повышение статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями.

Об этом на брифинге рассказал министр обороны Андрей Загороднюк, пишет РБК-Украина.

Но повышение статуса должно сопровождаться сохранением темпа реформ, уточняет Загороднюк.

Впрочем, в НАТО довольны ходом реформ в Украине: "Они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса".

Также министр заявил, что встречался в Брюсселе, за день до Мюнхенской конференции по безопасности, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и его заместителем.

"Заседание фактически как Комиссия Украина – НАТО, неформальное. И там присутствовали все министры обороны всех стран НАТО, которые приехали в Брюссель", – объяснил он.

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