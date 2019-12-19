"Стыдно, что это не сделано до сих пор". В Украине появятся электронные военные билеты

Электронный документооборот в армии должен появиться до конца 2020 года

Заместитель министра обороны Алексей Марценюк анонсировал введение в Украине электронного военного билета. Об этом он сказал в ходе презентации приоритетных направлений реформы Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на 2019-2020 годы.

"В первую очередь мы будем переводить в электронный вид те документы, которые являются базовыми для военнослужащего. Речь идет об электронном военном билете и автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом; стыдно, что это не сделано до сих пор", - сказал Марценюк.

Также в приоритете у Минобороны в сфере электронного документооборота состоят оформление компенсаций за аренду жилья без использования бумажных документов и онлайн-очередь на квартиры.

Кроме того, предусматривается введение электронных рапортов.

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