В новой военной стратегии Украины будет задокументирован курс на членство в НАТО, – Апаршин
2020-02-24 13:28:28
По словам Ивана Апаршина, стремления Украины к членству в НАТО подтверждены практическими шагами
Генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины Иван Апаршин заявил, что в течение двух-трех месяцев появится военная стратегия Украины, где будет задокументирован курс Украины на членство в НАТО.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Приобретение Украиной членства в НАТО – этот вообще вопрос сегодня не обсуждается. В ближайшее время указ президента, стратегия национальной безопасности и обороны, там также есть прямая ссылка, что конечная цель Украины – полноправное членство Украины в НАТО. В ближайшее время, в течение двух-трех месяцев будет военная стратегия. Там также будет прямая норма относительно вступления Украины в НАТО", – сказал он.
По его словам, стремления Украины к членству в НАТО подтверждены практическими шагами.
"Бюджет увеличен. Государственный оборонный заказ, хоть и с задержкой, уже сегодня принят. Сегодня опять-таки на уровне комитета будут некоторые внесены изменения...", – сообщил Апаршин.
Также он сообщил, что Офис президента начал инспекционную проверку Министерства обороны и Вооруженных сил Украины по вопросу территориальной обороны.
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