Кулеба: Украина может стать членом НАТО с оккупированными территориями

Вице-премьер Украины считает, что движение Украины к членству в ЕС и НАТО необратимо

Вице-премьер Дмитрий Кулеба во время общения с пользователями в Twiiter заявил, что Украина может стать членом НАТО, несмотря на то, что часть ее территорий оккупирована.

На вопрос пользователя соцсети, возможно ли вступление в НАТО страны в состоянии войны или с оккупированными территориями, Кулеба ответил: "Да. Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями".

Вице-премьер подчеркнул, что движение к членству в ЕС и НАТО необратимо, и "ни один отдельный регион не может блокировать решение национального масштаба".

"Справедливый мир – это победа, когда наши территории деоккупированы, а Россия не является игроком в внутренней политике Украины", – добавил Кулеба.

Отметим, что в соответствии со статьей 10 Североатлантического договора (1949) в НАТО может вступить любая европейская страна, при условии согласия на это всех членов Альянса. При этом, на Вашингтонском саммите НАТО1999 года был принят список обязательств, которые должен выполнить кандидат в члены НАТО. Среди них: разрешение этнических, территориальных и политических конфликтов в соответствии с принципами ОБСЕ.

Как ранее сообщал Фокус:

Генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины Иван Апаршин заявил, что в течение двух-трех месяцев появится военная стратегия Украины, где будет задокументирован курс Украины на членство в НАТО.