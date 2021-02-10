Столтенберг розповів, чому Україна не в НАТО: Необхідні реформи (відео)

Генсек НАТО нагадав, що на саміті в Бухаресті в 2008 році було ухвалене рішення, що Україна в майбутньому стане членом Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для повноцінного членства в Альянсі Україні необхідно зосередитися на відповідних реформах.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, відповідаючи на питання журналіста, який процитував звернення Зеленського до Байдена в нещодавньому інтерв'ю на телеканалі НВО: "Чому ми (Україна) до сих пір не в НАТО?".

У своїй відповіді, Столтенберг нагадав, що в 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті було ухвалене рішення, що Україна в майбутньому стане членом Альянсу.

"Ми підтримуємо це рішення і всі рішення після цього саміту... Але я думаю, що фокус зараз повинен зосередитися на реформах... щоб переконатися, що Україна має демократичний, політичний контроль над своїми оборонними інституціями та Збройними силами, продовжує боротьбу з корупцією та зміцнення демократичних інститутів", — сказав Столтенберг.

Він уточнив, що не може озвучити конкретну дату вступу України до Альянсу, але запевнив, що буде надавати підтримку в її євроатлантичному прагненні.

"Я не можу назвати вам конкретну дату. Скажу тільки, що ми продовжимо підтримувати Україну в її євроатлантичному прагненні, ми підтримуватимемо Україну, і ви можете рухатися до членства в НАТО. І найкращий спосіб зробити це — зосередитися на реформах і продовжити модернізацію, зміцнення демократичних інститутів України", — сказав генсек Альянсу.

Він запевнив, що "двері в НАТО залишаються відкритими", а Україна "вже сьогодні є одним із найбільш близьких і важливих партнерів НАТО".

"Ви надавали війська для місій та операцій НАТО. Зокрема в Афганістані та Косово, а також для Сил реагування НАТО. Ми цінуємо цей внесок, який демонструє прихильність України євроатлантичній безпеці. Ось чому Україна тепер є партнером НАТО з розширеними можливостями. Цей статус дозволить нам надалі поглибити нашу співпрацю", — повідомив Столтенберг.

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Нагадаємо, у червні 2020 року Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями (Enhance Opportunities Partner). Володимир Зеленський вважає єдиним шансом зберегти Україну — членство в НАТО. За його словами, Україна йде в НАТО, тому що членство в Альянсі дозволить забезпечити безпеку в регіоні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив думку, що не варто виносити до рангу культу надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, тому що кінцевою метою Києва є саме вступ до Альянсу.