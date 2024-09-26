"Не вивозить навіть Росія": "Осман" розповів Фокусу, коли закінчиться війна в Україні

Фронт в Україні може застопоритися на тому, де є зараз, якщо всі партнери обох воюючих країн перестануть надавати допомогу. На думку військовослужбовця Станіслава Бунятова, Донецька область може стати максимумом для ворога.

Related video

За словами військовослужбовця 24-ї ОМБр Станіслава Бунятова з позивним "Осман", війна може закінчитися, якщо партнери припинять спонсорувати обидві сторони конфлікту. Про це він повідомив в інтервʼю Фокусу Чи втрачатиме Україна території та чому партнери заважають закінченню війни: інтервʼю з "Османом".

Боєць переконаний, що Україні не вистачить на війну тих ресурсів, які є зараз, якщо партнери більше не зможуть надавати допомогу.

"Війну, яка зараз триває, не вивозить навіть Росія. Москва потребує допомоги партнерів. Європейський Союз — також своєрідний партнер для Росії, бо він купує нафту, газ, тому теж є спонсором війни в Україні", — сказав "Осман".

Він вважає, що фронт може застопоритися на тому, де є зараз, якщо всі партнери зникнуть. ЗС РФ зможуть наступати лише на тих ресурсах, які в них є, цього вистачить максимум на рік.

"Я гадаю, Донецька область — це буде їхній максимум, і на цьому війна закінчиться, якщо повністю припиниться спонсорування обох сторін", — додав він.

Нагадаємо, український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" розповів Фокусу, що у Вугледарі на Донбасі Сили оборони не потраплять у котел. Зокрема, бійці матимуть час, аби вийти.

Про те, чи Захід зможе й надалі допомагати Україні читайте у матеріалі Фокусу "Війна не закінчиться і в 2025 році: чи витримають партнери подальшу підтримку України у війні з РФ".