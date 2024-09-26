"Не вывозит даже Россия": "Осман" рассказал Фокусу, когда закончится война в Украине

Фронт в Украине может застопориться на том, где есть сейчас, если все партнеры обеих воюющих стран перестанут оказывать помощь. По мнению военнослужащего Станислава Бунятова, Донецкая область может стать максимумом для врага.

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По словам военнослужащего 24-й ОМБр Станислава Бунятова с позывным "Осман", война может закончиться, если партнеры прекратят спонсировать обе стороны конфликта. Об этом он сообщил в интервью Фокусу Будет ли Украина терять территории и почему партнеры мешают окончанию войны: интервью с "Османом".

Боец убежден, что Украине не хватит на войну тех ресурсов, которые есть сейчас, если партнеры больше не смогут оказывать помощь.

"Войну, которая сейчас продолжается, не вывозит даже Россия. Москва нуждается в помощи партнеров. Европейский Союз — также своеобразный партнер для России, потому что он покупает нефть, газ, поэтому тоже является спонсором войны в Украине", — сказал "Осман".

Он считает, что фронт может застопориться на том, где есть сейчас, если все партнеры исчезнут. ВС РФ смогут наступать только на тех ресурсах, которые у них есть, этого хватит максимум на год.

"Я думаю, Донецкая область — это будет их максимум, и на этом война закончится, если полностью прекратится спонсирование обеих сторон", — добавил он.

Напомним, украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал Фокусу, что в Угледаре на Донбассе Силы обороны не попадут в котел. В частности, бойцы будут иметь время, чтобы выйти.

О том, сможет ли Запад сможет и дальше помогать Украине читайте в материале Фокуса"Война не закончится и в 2025 году: выдержат ли партнеры дальнейшую поддержку Украины в войне с РФ".