Потрібно оновити концепцію НАТО для стримування РФ і Китаю, — Столтенберг

Генсек очікує, що нова концепція буде ухвалена на майбутньому саміті НАТО в 2021 році.

НАТО потребує перегляду стратегічної концепції своєї діяльності.

Таку думку висловив генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час онлайн-прес-конференції у рамках проведення зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

За його словами, оновлена концепція буде націлена на стримування Росії та Китаю.

Зокрема, він заявив, що настав час оновити стратегічну концепцію НАТО для того, щоб відповідати на виклики сьогодення та проблеми, а також зміцнити зв'язок між Європою і Північною Америкою.

"У концепції від 2010 року ми говорили про стратегічне партнерство з Росією, але з того часу ми бачимо агресивні дії щодо сусідів і ситуація сильно змінилася. Тому нам потрібно оновити концепцію, підтвердити наші цінності й зміцнити зв'язок Європи та Північної Америки", — заявив генсек НАТО.

На його думку, НАТО має стати майданчиком політичного діалогу для протидії Росії і Китаю.

"Нам необхідно розширювати політичний і практичний діалог з усіма нашими однодумцями-державами по всьому світу, щоб протистояти тим, хто не поділяє наші цінності", — сказав Столтенберг, додавши, що йдеться про РФ і Китай.

Столтенберг очікує, що нова концепція буде ухвалена на майбутньому саміті НАТО, який має відбутися в 2021 році.

Зазначимо, нещодавно Столтенберг заявив, що Альянс готовий до конфронтації з Росією, якщо Москва хоче зіткнення. Єнс Столтенберг також запропонував збільшити фінансування військової підготовки в східних районах, щоб протидіяти Росії і Китаю.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками нещодавньої зустрічі з Єнсом Столтенбергом заявив, що як тільки Україна перейде на стандарти НАТО, одразу постане питання про приєднання до Альянсу. На його думку, позиція деяких країн не перешкодить Україні увійти до НАТО, коли вона буде повністю до цього готова.