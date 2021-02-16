В НАТО заявили о готовности к конфронтации с Россией

В Альянсе отметили регулярные операции РФ в непосредственной близости от границ стран — участниц НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов к конфронтации с Россией, если Москва хочет столкновения.

Об этом он сказал в интервью испанской газете El Mundo.

В то же время Столтенберг отметил, что Брюссель готов и к сотрудничеству с Россией.

"Если Россия хочет столкновения, мы готовы. Если она хочет сотрудничать, мы будем рады", – сказал Столтенберг.

В декабре прошлого года Североатлантический альянс представил стратегический отчет, в котором говорилось, что Россия регулярно проводит "устрашающие военные операции" в непосредственной близости от стран — участниц НАТО, угрожает их безопасности, а также подрывает суверенитет и территориальную целостность бывших советских республик, стремясь преградить им путь в НАТО.

На слова главы Альянса отреагировали в России. Как передает издание mk.ru председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой заявил, что Россия превосходит военные силы Альянса.

"НАТО не готово к конфликту с Россией в Европе, военная мощь нашей страны превосходит уровень Альянса, и это факт", – сказал Липовой.

Он добавил, что "резкие заявления Столтенберга в новых реалиях – не более чем сотрясание воздуха, попытка оправдать существование Альянса и его политику".

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам недавней встречи с Йенсом Столтенбергом заявил, что как только Украина перейдет на стандарты НАТО, сразу встанет вопрос о присоединении к Альянсу. По его мнению, позиция некоторых стран не помешает Украине войти в НАТО, когда она будет полностью к этому готова.

Напомним, 17-18 февраля министры обороны НАТО проведут видеоконференцию для обсуждения дальнейшего пути организации. Йенс Столтенберг заявил, что потребует увеличить финансирование военных действий "на восточном фланге", а также улучшить обучение стран-партнеров.

"Китай и Россия находятся на острие авторитарного противодействия международному порядку, основанному на правилах", — отметил генеральный секретарь НАТО.

Йенс Столтенберг также предложил увеличить финансирование военной подготовки в восточных районах, чтобы противодействовать России и Китаю.