У НАТО заявили про готовність до конфронтації з Росією

В Альянсі відзначили регулярні операції РФ в безпосередній близькості від кордонів країн — учасниць НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий до конфронтації з Росією, якщо Москва хоче зіткнення.

Про це він сказав в інтервʼю іспанській газеті El Mundo.

Водночас Столтенберг зазначив, що Брюссель готовий і до співпраці з Росією.

"Якщо Росія хоче зіткнення, ми готові. Якщо вона хоче співпрацювати, ми будемо раді", — сказав Столтенберг.

У грудні минулого року Північноатлантичний альянс представив стратегічний звіт, в якому говорилося, що Росія регулярно проводить "страхітливі військові операції" в безпосередній близькості від країн — учасниць НАТО, загрожує їхній безпеці, а також підриває суверенітет і територіальну цілісність колишніх радянських республік, прагнучи перепинити їм шлях до НАТО.

На слова голови Альянсу відреагували в Росії. Як передає видання mk.ru голова президії Загальноросійської організації "Офіцери Росії" Сергій Липовій заявив, що Росія перевершує військові сили Альянсу.

"НАТО не готовий до конфлікту з Росією в Європі, військова міць нашої країни перевершує рівень Альянсу, і це факт", — сказав Липовій.

Він додав, що "різкі заяви Столтенберга в нових реаліях — не більше ніж струс повітря, спроба виправдати існування Альянсу і його політику".

Зазначимо, премʼєр-міністр Денис Шмигаль за підсумками недавньої зустрічі з Єнсом Столтенбергом заявив, що як тільки Україна перейде на стандарти НАТО, одразу постане питання про приєднання до Альянсу. На його думку, позиція деяких країн не перешкодить Україні увійти до НАТО, коли вона буде повністю до цього готова.

Нагадаємо, 17-18 лютого міністри оборони НАТО проведуть відеоконференцію для обговорення подальшого шляху організації. Єнс Столтенберг заявив, що вимагатиме збільшити фінансування військових дій "на східному фланзі", а також поліпшити навчання країн-партнерів.

"Китай і Росія знаходяться на вістрі авторитарної протидії міжнародному порядку, заснованого на правилах", — зазначив генеральний секретар НАТО.

Єнс Столтенберг також запропонував збільшити фінансування військової підготовки в східних районах, щоб протидіяти Росії та Китаю.