Посол Британии упрекнула Украину в невыполнении оборонной реформы

Мелинда Симмонс дала оценку шансам Украины на получение ПДЧ в НАТО

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс оценила шансы Украины получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО в текущем году.

В интервью Европейской правде дипломат отметила, что из-за "отставания" оборонной реформы получение Украиной ПДЧ в 2021 году вряд ли возможно.

По словам Симмонс, получение Украиной в прошлом году статуса партнера с расширенными возможностями говорит о том, что прошлый год "был действительно хорошим".

"Но есть вопрос, который меня несколько беспокоит: это реформа оборонных институтов. Она, на первый взгляд, менее заметна, но очень важна", – считает посол.

Симмонс считает, что Украина должна структурно менять свое оборонное ведомство, а в вопросах оборонных закупок и логистики вводить европейские практики.

"Я слышала заявления Минобороны Украины о желании получить ПДЧ уже в этом году, и мне вполне понятна политическая логика таких заявлений. Но если при этом у вас отстает оборонная реформа – такой план не дает мне уверенности. Посудите сами: вы только получили EOP, он предусматривает несколько конкретных изменений, осуществление которых от вас ждут. А вы делаете только меньшую часть из них и говорите: "А теперь мы хотим ПДЧ", – добавила Мелинда Симмонс.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль выделил самое главное условие, выполнение которого обеспечит украинцам вступление в НАТО. По словам премьера, во время недавней встречи Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал важный сигнал о том, что двери организации открыты для Украины.

"Единственное и ключевой вопрос сегодня — это о переходе украинской армии к стандартам НАТО. Как только Украина будет готова подтвердить полный переход, сразу встанет вопрос о присоединении к НАТО", — заявил Шмыгаль.

В свою очередь, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что обновленная концепция НАТО будет нацелена на сдерживание России и Китая.

В частности, он сказал, что настало время обновить стратегическую концепцию НАТО для того, чтобы отвечать на актуальные вызовы и проблемы, а также укрепить связь между Европой и Северной Америкой.

В то же время, Столтенберг отметил, что Брюссель готов и к сотрудничеству с Россией.

"Если Россия хочет столкновения, мы готовы. Если она хочет сотрудничать, мы будем рады", – сказал Столтенберг.