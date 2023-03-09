"У Украины нет другого выбора": в Британии отреагировали на массированный обстрел 9 марта

По словам посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс, Россия должна быть отброшена обратно к украинской государственной границе.

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В посольстве Великобритании в Украине отреагировали на ракетные обстрелы РФ территории Украины 9 марта. Об этом сообщила Мелинда Симмонс в своем твитере.

"Друзья и коллеги в Киеве сегодня утром проснулись от взрывов и дрожания окон. Все еще и близко не закончилось, и у Украины по-прежнему нет другого выбора, кроме как отбросить Россию обратно к ее границам", — написала она.

Амбассадор Великобритании Мелинда Симмонс возглавляет дипломатическое представительство в Киеве с 2019 года. Во время полномасштабного вторжения в РФ она находится в украинской столице.

Ранее Симмонс упрекала Киев в невыполнении оборонной реформы. Посол считает, что Украина должна существенно изменить Минобороны в вопросах оборонных закупок и логистики и вводить европейские практики. Мелинда Симмонс также оценила шансы Украины получить ПДЧ в НАТО.

Командование ВС РФ после поражения под Угледаром предстало перед дилеммой, куда дальше наступать в Украине. Об этом 8 марта сообщила британская разведка. По оценкам ведомства, до недавнего времени российское командование, вероятно, рассматривало Угледарское направление как основной способ прорыва линии фронта, но после разгрома ВС РФ под Угледаром, размышляю, пойти ли повторно на штурм города или сосредоточить внимание на Бахмуте и Кременной.