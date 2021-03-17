Посол Великобритании в Украине вакцинировалась от коронавируса

Она сообщила, что сделала прививку вакциной AstraZeneca, но не уточнила, какой ее разновидностью.

Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине, написала в Twitter, что вакцинировалась от коронавируса. "Я привилась от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Это было очень быстро, эффективно, безопасно, и я почти не почувствовала этого. Вакцина от COVID – это выход из пандемии", – сообщила она.

Ранее, 3 марта Симмонс написала в Twitter, что закупленная Украиной вакцина CoviShield и вакцина Oxford-AstraZeneca AZD1222 являются идентичными. "Вакцины: фактчек. Вакцина от COVID-19 CoviShield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. CoviShield — это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/CoviShield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильно", — считает посол.

Напомним, временной промежуток между прививками вакциной от коронавируса AstraZeneca увеличен с 28 до 90 дней. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками иммунобиологическим препаратом CoviShield с 28 дней до 90 дней", – сказал он.

Производитель вакцины AstraZeneca заявляет, что после анализа данных безопасности, они не выявили повышения риска образования тромбов. Риск образования тромбов в крови среди вакцинированных даже ниже, чем средний уровень у населения в целом.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко сказал, что Украине пока что не следует отказываться от вакцины CoviShield. По его словам, в стране на сегодняшний день не было сделано достаточного количество прививок, "чтобы делать какие-то выводы" относительно качества вакцины.