"Не подделка. Индийская Covishield идентична оригинальной AstraZeneca", - посол Британии

По словам Симмонс, единственное отличие препаратов — это их название.

Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине, написала на своей странице в Twitter о том, что индийская вакцина CoviShield по формуле является якобы идентичной оригинальной Oxford-AstraZeneca.

По ее словам, единственное их отличие — это название, которое отличается из-за того, что у препаратов разные производители.

"Вакцины: фактчек. Вакцина от COVID-19 CoviShield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield — это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильно", — написала Симмонс.

Такой пост посол решила написать на фоне высказываний критиков, утверждающих, что препарат CoviShield является "вакциной для нищих" и "дешевой подделкой" вакцины Oxford-AstraZeneca. Некоторых из таких критиков цитируют российские пропагандистские СМИ.

Отметим, в Украине уже началась вакцинация препаратом CoviShield индийского производства. С 1 марта появилась возможность записаться на получение прививки. Узнать сколько вам придется ждать в очереди можно через специальный онлайн-калькулятор.

Также Степанов заявлял, что в Украину до 6 марта якобы прибудет первая партия китайской вакцины Coronavac от производителя Sinovac.

Фокус разбирался что о ней известно в отдельном материале.