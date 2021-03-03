"Не підробка. Індійська Covishield ідентична оригінальній AstraZeneca", — посол Британії

За словами Сіммонс, єдина відмінність препаратів — це їх назва.

Мелінда Сіммонс, посол Великобританії в Україні, написала на своїй сторінці у Twitter про те, що індійська вакцина CoviShield за формулою є нібито ідентичною оригінальній Oxford-AstraZeneca.

За її словами, єдина їхня відмінність — це назва, яке відрізняється через те, що у препаратів різні виробники.

"Вакцини: фактчек. Вакцина від COVID-19 CoviShield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 ідентичні. Covishield — це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, використовувані в Україні, відрізняються за формулою, категорично неправильно", — написала Сіммонс.

Такий пост посол вирішила написати на тлі висловлювань критиків, які стверджують, що препарат CoviShield є "вакциною для жебраків" і "дешевою підробкою" вакцини Oxford-AstraZeneca. Деяких з таких критиків цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначимо, в Україні вже почалася вакцинація препаратом CoviShield індійського виробництва. З 1 березня з'явилася можливість записатися на отримання щеплення. Дізнатися скільки вам доведеться чекати в черзі можна через спеціальний онлайн-калькулятор.

Також Степанов заявляв, що в Україну до 6 березня нібито прибуде перша партія китайської вакцини Coronavac від виробника Sinovac.

Фокус розбирався що про неї відомо в окремому матеріалі.