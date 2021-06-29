100 найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус" 2021

Рейтинг 100 найвпливовіших жінок: як ми рахували

Рейтинг складений редакційною колегією Фокуса. В обговоренні враховувалися думки експертів у сфері політики, економіки, соціальної сфери та культури. Оцінювався вплив жінок на прийняття державних рішень, їх здатність формувати громадську думку, надавати бізнес-вплив, а також творчі та спортивні успіхи, які позначаються на іміджі України у світі.

Наші не наші: чому на першому місці Крістіна Квін

Питання включення в рейтинг персон, які мають іноземне коріння і навіть громадянство, але при цьому глибоко інтегровані в українську дійсність, дискусійне. 11 років тому Фокус випустив рейтинг "10 найвпливовіших іноземок в Україні". Його відкривала Наталія Яресько, тоді маловідома широкому загалу співуправляюча партнерка і співзасновниця компанії Horizon Capital. А вже у 2014-му вона не тільки отримала українське громадянство, але опинилася в кріслі міністра фінансів і у 2015-му очолила рейтинг Фокуса "100 найвпливовіших жінок України".

Кількість "наших" політиків і чиновників, які спочатку "не зовсім наші", стрімко зросла після Революції гідності, коли у владні структури стали масово запрошувати вихідців з-за кордону. І це не тільки "чоловічий десант" на чолі з Саакашвілі, але багато жінок. Наприклад, першим заступником міністра внутрішніх справ тоді призначили грузинку Еку Згуладзе (№5 у рейтингу Фокуса "100 найвпливовіших жінок України" 2015 року), а Хатія Деканоїдзе (теж грузинка і №4 в рейтингу найвпливовіших жінок зразка 2016 року) очолила Національну поліцію .

Ще можна згадати Марію Гайдар, політикиню російського походження, чия яскраво спалахнувша комета пролетіла по небосхилу навколо зірки Міхеїла Саакашвілі і десь зникла. Це, до речі, типова доля багатьох "не наших". Наприклад, Яресько тепер піднімає фінансову систему Пуерто-Ріко, а "наша ненаша" Уляна Супрун в перших числах січня нинішнього року покинула Україну.

Ці численні приклади показують, що нехай ненадовго, але іноземні громадяни можуть робити істотний вплив на ситуацію в країні. Саме тому першим номером цьогорічного рейтингу редакція вибрала Крістіну Квін, тимчасову повірену у справах США в Україні. Сьогодні саме посольство США підстьобує українську владу до проведення судової реформи, ефективної роботи антикорупційних органів та боротьбу з олігархами. А вже з появою після візиту до Києва держсекретаря Ентоні Блінкена інформація про те, що Байден хоче зробити в Україні success story, стає очевидно, наскільки велика роль представника США в Києві. Унаслідок значного впливу на внутрішню політику в список потрапила і посол Великобританії Мелінда Сіммонс (№5).

Великий культурний прорив і славу Україні приніс виступ групи Go_A та її солістки Катерини Павленко (№10) на Євробаченні. Фільми Наталії Ворожбит (№28) гостро турбують українців і шокують європейців.

Цього року вплив на список надав і рейтинг блогерів, що проводився на сайті focus.ua, який підтвердив, що політики — не єдині впливові люди, яких слухають і читають українці. Таким чином, в наш список потрапили адепт доказової медицини Ольга Білоконь (№67), письменниця Лариса Ніцой (№75), психологиня Світлана Ройс (№98) і юна Юлія Вербинець (№100), у якій 3 млн підписників в "Інстаграмі" .

Рейтинг оновився більше ніж на 50%. У ньому беруть участь політики, бізнесвумен, громадські діячі, представники науки, спорту та шоу-бізнесу. Це жінки, які впливають на розвиток нашої країни.

Олексій Газубей, головний редактор Фокуса

Де живуть і працюють, чим захоплюються впливові жінки України?

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100 найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус" 2021