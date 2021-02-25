Посол Великобританії зізналася, що Леся Українка надихає її вчити українську

Велика українська поетеса, письменниця і перекладачка володіла десятьма мовами.

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс у день 150-річчя від дня народження Лесі Українки зізналася, що приклад української поетеси, яка володіла десятьма мовами, надихає її вивчати українську мову.

Про це посол повідомила у Twitter.

Сьогодні, 25 лютого, Україна відзначає 150 років від дня народження Лесі Українки.

"Я згадую сьогодні Лесю Українку в день її народження. Крім своїх дивовижних дарів як письменниці та активістки-феміністки вона володіла десятьма мовами. Я не знаю, що може бути для мене найкращим натхненням продовжувати працювати над моєю українською, ніж її приклад!", — написала Сіммонс.

Українська поетеса, письменниця і перекладачка Леся Українка (справжнє ім'я Лариса Косач-Квітка) народилася 25 лютого 1871 року в Новограді-Волинському. Вона відома своїми збірками віршів "На крилах пісень" (1893), "Думи і мрії" (1899), "Відгуки" (1902), поем "Давня казка" (1893), "Одне слово" (1903), драм "Бояриня "(1913), "Кассандра" (1903-1907), "В катакомбах" (1905). Її драма-феєрія "Лісова пісня" (1911) стала знаковим елементом української національної культури. Померла в 1913 році від туберкульозу кісток. Похована на Байковому кладовищі.

Нагадаємо: міністерство культури й інформаційної політики спільно з рекламним агентством Postmen створили Інстаграм-маску, присвячену 150-річчю з дня народження поетеси Лесі Українки. Сьогодні лідер "Батьківщини", народний депутат Юлія Тимошенко, відвідала могилу письменниці на Байковому кладовищі в Києві.