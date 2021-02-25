Посол Великобритании призналась, что Леся Украинка вдохновляет ее учить украинский

Великая украинская поэтесса, писательница и переводчица владела десятью языками.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в день 150-летия со дня рождения Леси Украинки призналась, что пример украинской поэтессы, которая владела десятью языками, вдохновляет ее изучать украинский язык.

Об этом посол сообщила в Twitter.

Сегодня, 25 февраля, Украина отмечает 150 лет со дня рождения Лесе Украинки.

"Я вспоминаю сегодня Лесю Украинку в день ее рождения. Кроме своих удивительных даров как писательницы и активистки-феминистки она владела десятью языками. Я не знаю, что может быть для меня лучшим вдохновением продолжать работать над моим украинским, чем ее пример!", – написала Симмонс.

Украинская поэтесса, писательница и переводчица Леся Украинка (настоящее имя Лариса Косач-Квитка) родилась 25 февраля 1871 года в Новограде-Волынском. Она известна своими сборниками стихов "На крыльях песен" (1893), "Думы и мечты" (1899), "Отзывы" (1902), поэм "Старая сказка" (1893), "Одно слово" (1903), драм "Боярыня" (1913), "Кассандра" (1903–1907), "В катакомбах" (1905). Ее драма-феерия "Лесная песня" (1911) стала знаковым элементом украинской национальной культуры. Умерла в 1913 году от туберкулеза костей. Похоронена на Байковом кладбище.

Напомним, министерство культуры и информационной политики совместно с рекламным агентством Postmen создали Интсаграм-маску, посвященную 150-летию с дня рождения поэтессы Леси Украинки. Сегодня лидер "Батьківщини", народный депутат Юлия Тимошенко посетила могилу писательницы на Байковом кладбище в Киеве.