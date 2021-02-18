Минкультуры запустило Instagram маски к 150-летию Леси Украинки (фото)

Каждый желающий может записать Сторис в Istagram в образе украинской писательницы.

Министерство культуры и информационной политики совместно с рекламным агентством Postmen создали Интсаграм-маску, посвященную 150-летию с дня рождения поэтессы Леси Украинки. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Маски созданы для популяризации личности Леси Украинки среди молодой аудитории соцсети. Проект разработан совместно с известным рекламным агенством. Образы основаны на трех образах поэтессы.

Первый — #FemmeModern имеет элементы украшений Леси Украинки. В Минкультуры заявляют, что ее называют первой модернисткой и феменисткой в Украине за ее "нестандартный" взгляд на роль литературы и женщин в мире.

[ + – ] #FemmeModern Фото: Министерство культуры

Второй образ называется #Блакитна Троянда. В стилизованной маске используется известный аксессуар Леси Украинки — цветы на голове, украшающие ее внешний вид.

[ + – ] Блакитна Троянда

Третяя маска #Саламандра основана на проевропейской позиции Леси Украинки. В основу легла фотография, на которой она изображена в современном облике того времени.

Все маски можно попробовать перейдя по этой ссылке. Также Минкультуры запустило сайт в честь юбилея. На нем можно узнать об анонсах мероприятий, посвященных дню рождения Леси Украинки.

Леся Украинка — настоящее имя Лариса Косач-Квитка. Украинская писательница и поэтесса. Известна своими работами "Лісова пісня", "Камінний господар", "Думи і мрії". Умерла в 1913 году от туберкулеза костей. Похоронена на Байковом кладбище.

Напомним, в Мадриде назвали площадь в честь Леси Украинки.