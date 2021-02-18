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Мінкультури запустило Instagram маски до 150-річчя Лесі Українки (фото)

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ювілей Леси Украинки, леся українка
Фото: 150imenlesi.org | Леся Українка

Кожен охочий може записати сторіс в Istagram в образі української письменниці.

Міністерство культури та інформаційної політики спільно з рекламним агентством Postmen створили Інтсаграм-маску, присвячену 150-річчю з дня народження поетеси Лесі Українки. Про це повідомляє прес-служба Мінкульту.

Маски створені для популяризації особистості Лесі Українки серед молодої аудиторії соцмережі. Проект розроблений спільно з відомим рекламним агентством. Образи засновані на трьох образах поетеси.

Перший — #FemmeModern має елементи прикрас Лесі Українки. У Мінкультури заявляють, що її називають першою модерністкою і феміністкою в Україні за її "нестандартний" погляд на роль літератури і жінок у світі.

інстаграм-маски
#FemmeModern
Фото: Міністерство культури

Другий образ називається #Блакитна Троянда. У стилізованій масці використовується відомий аксесуар Лесі Українки — квіти на голові, що прикрашають її зовнішній вигляд.

інстаграм-маски
Блакитна Троянда

Третя маска #Саламандра заснована на проєвропейській позиції Лесі Українки. В основу лягла фотографія, на якій вона зображена в сучасному вигляді того часу.

інстаграм-маски
#Саламандра

Усі маски можна спробувати перейшовши за цим посиланням. Також Мінкультури запустило сайт на честь ювілею. На ньому можна дізнатися про анонси заходів, присвячених дню народження Лесі Українки.

Леся Українка — справжнє ім'я Лариса Косач-Квітка. Українська письменниця і поетеса. Відома своїми роботами "Лісова пісня", "Камінний господар", "Думи і мрії". Померла в 1913 році від туберкульозу кісток. Похована на Байковому кладовищі.

Нагадаємо: у Мадриді назвали площу на честь Лесі Українки.