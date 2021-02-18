Мінкультури запустило Instagram маски до 150-річчя Лесі Українки (фото)

Кожен охочий може записати сторіс в Istagram в образі української письменниці.

Міністерство культури та інформаційної політики спільно з рекламним агентством Postmen створили Інтсаграм-маску, присвячену 150-річчю з дня народження поетеси Лесі Українки. Про це повідомляє прес-служба Мінкульту.

Маски створені для популяризації особистості Лесі Українки серед молодої аудиторії соцмережі. Проект розроблений спільно з відомим рекламним агентством. Образи засновані на трьох образах поетеси.

Перший — #FemmeModern має елементи прикрас Лесі Українки. У Мінкультури заявляють, що її називають першою модерністкою і феміністкою в Україні за її "нестандартний" погляд на роль літератури і жінок у світі.

[ + – ] #FemmeModern Фото: Міністерство культури

Другий образ називається #Блакитна Троянда. У стилізованій масці використовується відомий аксесуар Лесі Українки — квіти на голові, що прикрашають її зовнішній вигляд.

[ + – ] Блакитна Троянда

Третя маска #Саламандра заснована на проєвропейській позиції Лесі Українки. В основу лягла фотографія, на якій вона зображена в сучасному вигляді того часу.

Усі маски можна спробувати перейшовши за цим посиланням. Також Мінкультури запустило сайт на честь ювілею. На ньому можна дізнатися про анонси заходів, присвячених дню народження Лесі Українки.

Леся Українка — справжнє ім'я Лариса Косач-Квітка. Українська письменниця і поетеса. Відома своїми роботами "Лісова пісня", "Камінний господар", "Думи і мрії". Померла в 1913 році від туберкульозу кісток. Похована на Байковому кладовищі.

Нагадаємо: у Мадриді назвали площу на честь Лесі Українки.