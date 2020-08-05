Площадь в Мадриде, на которой расположено посольство Украины в Испании, назвали именем Леси Украинки. Там же со временем появится памятник украинской поэтессе.

Об этом говорится на сайте посольства Украины в Испании.

"В честь великой дочери украинского народа и ее вклада в развитие мировой культуры мэрия города Мадрида присвоила имя Леси Украинки площади в столице Испании, на которой расположено посольство Украины, а также поддержала предложение дипломатического учреждения Украины относительно установления на этой площади памятника поэтессе ", – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что недавно испанский писатель Хосе Андрес Альваро Окарис к 150-летнему юбилею поэтессы выпустил книгу "Леся Украинка – душа Украины". Туда вошла подборка ее произведений на испанском языке. По этому случаю, посол Украины Анатолий Щерба вручил испанскому писателю Почетную Грамоту Посольства Украины в Испании.

"За личный вклад Хосе Андреса Альваро Окариса в дело распространения произведений классического украинского литературного наследия и информации о выдающихся украинских художниках в испанском обществе, а также содействию развития культурного сотрудничества между Украиной и Испанией Анатолий Щерба наградил испанского писателя Почетной Грамотой Посольства Украины в Испании", – сообщили дипломаты.

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба и испанский писатель Хосе Андрес Альваро Окарис

Леся Украинка писала в самых разнообразных жанрах: поэзии, лирике, эпосе, драме, прозе, публицистике. Она широко известна благодаря своим сборникам стихов: "На крыльях песен", "Думы и мечты", "Отзывы", поэмам: "Старая сказка", "Одно слово", драмам: "Боярыня", "Кассандра", "В катакомбах", "Лесная песня" и другим. Украинцы называют её одной из самых выдающихся соотечественниц.

Напомним, в 2017 году в Киеве вандал осквернил могилу украинской поэтессы Леси Украинки, украв с памятника бронзовые гирлянды. Полиция задержала подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый за наркотики 38-летний киевлянин, который живет возле Байкового кладбища.