Тимошенко отправилась на кладбище, чтобы "побыть в одиночестве" с Лесей Украинкой (фото)

Политик посетила могилу писательницы на Байковом кладбище

Лидер "Батьківщини", народный депутат Юлия Тимошенко посетила могилу писательницы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

"Сегодня – 150 лет со дня ее рождения. Я специально заехала на Байковое накануне. Чтобы избежать официоза, потому что сегодня там будет людно. С Лесей же хочется немного побыть в одиночестве", – сообщила Тимошенко.

По словам политика, Леся Украинка до сих пор излучает мужество и веру какой-то "невероятной атомной генерации".

"Леся – поэтесса прямого действия, ее стихи – лучшее средство от беспомощности, печали и отчаяния. От нее выходишь с обновленной душой и полной сил и лучших надежд", – добавила Юлия Тимошенко.

[ + – ] Сообщение Юлии Тимошенко

Ранее Юлия Тимошенко рассказала о консультациях по коалиции "Батькивщины" и "Слуги народа".

Также мы сообщали, что в декабре прошлого года лидерами по уровню недоверия со стороны украинцев стали Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

В том же месяце глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко снова стала бабушкой – ее дочь Евгения родила сына.