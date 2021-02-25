Тимошенко відправилася на цвинтар, щоб "побути на самоті" з Лесею Українкою (фото)
Політик відвідала могилу письменниці на Байковому кладовищі
Лідер "Батьківщини", народний депутат Юлія Тимошенко, відвідала могилу письменниці Лесі Українки на Байковому кладовищі в Києві.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне фото.
"Сьогодні — 150 років від дня її народження. Я спеціально заїхала на Байкове напередодні. Щоб уникнути офіціозу, бо сьогодні там буде людно. З Лесею ж хочеться трохи побути на самоті", — повідомила Тимошенко.
За словами політика, Леся Українка досі випромінює мужність і віру якоїсь "неймовірної атомної генерації".
"Леся — поетеса прямої дії, її вірші — кращий засіб від безпорадності, печалі і розпачу. Від неї виходиш з оновленою душею, повною сил і кращих надій", — додала Юлія Тимошенко.
Раніше Юлія Тимошенко розповіла про консультації щодо коаліції "Батьківщини" і "Слуги народу".
Також ми повідомляли, що в грудні минулого року лідерами за рівнем недовіри з боку українців стали Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.
У тому ж місяці голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко знову стала бабусею — її дочка Євгенія народила сина.