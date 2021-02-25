Тимошенко відправилася на цвинтар, щоб "побути на самоті" з Лесею Українкою (фото)

Політик відвідала могилу письменниці на Байковому кладовищі

Лідер "Батьківщини", народний депутат Юлія Тимошенко, відвідала могилу письменниці Лесі Українки на Байковому кладовищі в Києві.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне фото.

"Сьогодні — 150 років від дня її народження. Я спеціально заїхала на Байкове напередодні. Щоб уникнути офіціозу, бо сьогодні там буде людно. З Лесею ж хочеться трохи побути на самоті", — повідомила Тимошенко.

За словами політика, Леся Українка досі випромінює мужність і віру якоїсь "неймовірної атомної генерації".

"Леся — поетеса прямої дії, її вірші — кращий засіб від безпорадності, печалі і розпачу. Від неї виходиш з оновленою душею, повною сил і кращих надій", — додала Юлія Тимошенко.

[ + – ] Повідомлення Юлії Тимошенко

Раніше Юлія Тимошенко розповіла про консультації щодо коаліції "Батьківщини" і "Слуги народу".

Також ми повідомляли, що в грудні минулого року лідерами за рівнем недовіри з боку українців стали Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

У тому ж місяці голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко знову стала бабусею — її дочка Євгенія народила сина.