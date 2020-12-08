Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой

Дочь Тимошенко – Евгения родила сына. У малыша есть старшая сестра — четырехлетняя Ева, и братик, которому всего год.

Глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко снова стала бабушкой – ее дочь Евгения родила сына. Об этом сообщила секретарь "Батьківщини" Татьяна Мелихова в Facebook.

"Поздравляю с пополнением прекрасную семью! С рождением мальчика! Евгения Тимошенко родила сына — брата своим двум детям. Рада такой замечательной новости! Искренне желаю здоровья, гармонии и всех благ Женечке, ее мужу Артуру и всей семье", – пишет Мелихова.

У Евгении Тимошенко уже есть 4-летняя дочь и 1-летний сын.

В 2014 году Евгения вышла замуж за одесского бизнесмена Артура Чечеткина, это ее второй брак. С 2005 по 2012 ее партнером был британский рок-музыкант Шон Карр.

Евгения Тимошенко – президент Ассоциации общественных организаций "Социальная защита", почетный президент Международной общественной организации "Мечте навстречу".

Напомним, 27 ноября Юлии Тимошенко исполнилось 60 лет.