Стиль Ю. 60 лет главной оппозиционерке Украины

За четверть века своей политической карьеры Юлия Тимошенко сыграла множество ролей. Была народным депутатом, дважды премьером, баллотировалась в президенты и даже сидела в тюрьме. Каждая роль — в новом образе. Но, похоже, органичнее всего политик себя чувствует в статусе оппозиционерки.

27 ноября главной женщине украинской политики Юлии Тимошенко исполняется 60 лет. К юбилею лидер "Батькивщины" подготовилась заранее: за неделю до праздника опробовала новый образ, сделав выбор в пользу волнистых локонов медового оттенка, собранных в пучок. За годы пребывания Тимошенко у власти ее оппоненты и соратники выучили: если Леди Ю меняет имидж, перемены грядут и в политике.

От учительницы до милитари

Один из самых известных образов Юлии Тимошенко — с косой. Впервые прическу в стиле поэтессы Леси Украинки нардеп заплела в 2001 году после переломного момента — выхода из СИЗО, куда ее поместили из-за подозрений в контрабанде валюты и не­уплате налогов. Тогда же политик запускает свою партию — "Блок Юлии Тимошенко", теперь известную как "Батькивщина". Тимошенко много раз говорила, что идею с косой придумала сама, хотя российский политтехнолог Алексей Сытников утверждает обратное. По его словам, косу придумал именно он с коллегами. Кому в этом случае верить — решать читателю. Бесспорно лишь то, что этот образ стал самым узнаваемым брендом Тимошенко.

Образ успешной бизнесвумен для избирателей Тимошенко был чужим. Поэтому возникла идея сделать из нее сельскую учительницу ­1950–1960-х годов политтехнолог Андрей Золотарев

В разговоре с Фокусом профессиональный стилист Юлия Цыганенко отмечает, что в последние годы Тимошенко выбирает стиль "милитари": ее наряды строгого приталенного кроя с металлическими пуговицами и высокими воротниками-стойками отдаленно напоминают военную форму и транслируют образ бойца. Воинствующий месседж в имидже политик транслирует с 2016 года, когда она выпрямила волосы и отдала предпочтение черно-белым строгим костюмам. В 2017-м во время поездки украинской делегации в Вашингтон для участия в Национальном молитвенном завтраке Тимошенко была в черном гольфе с декоративными погонами на плечах. На Всемирном конгрессе украинцев в Киеве летом того же года примерила на себя образ персонажа знаменитой саги Джорджа Мартина "Игра престолов" Дайенерис Таргариан: у политика была прическа в стиле "бохо" — распущенные волосы, убранные за уши, с двумя тонкими косичками по бокам. А два года назад, готовясь к президентской гонке-2019, Юлия Тимошенко предстала в образе героини американского политического сериала "Карточный домик" — Клэр Андервуд, которая по сюжету стала президентом США. Впрочем, самой Тимошенко это не помогло — главой государства она так и не стала.

В том же году политтехнологи Тимошенко пытались очеловечить ее образ, смягчить. Так, в трогательных новогодних роликах она появилась в кругу семьи, презентуя себя не только как ­политика, но и как заботливую маму и бабушку. При этом строгость в одежде и прическе сохранилась.

По мнению Юлии Циганенко, новый стиль Тимошенко — локоны, собранные в аккуратный пучок сзади, — должен был сделать ее образ менее агрессивным и вызвать большую симпатию у избирателя. Стилист считает, что так ей однозначно лучше, ведь ранее своим внешним видом политик больше напоминала то ли великовозрастную школьницу, то ли советскую учительницу.

[ + – ] 1997 [ + – ] 1998 [ + – ] 2000 [ + – ] 2001 [ + – ] 2001 [ + – ] 2002 [ + – ] 2002 [ + – ] 2002 [ + – ] 2003 [ + – ] 2004 [ + – ] 2004 [ + – ] 2005 [ + – ] 2010 [ + – ] 2014 [ + – ] 2014 [ + – ] 2016 [ + – ] 2017 [ + – ] 2018 [ + – ] 2018 [ + – ] 2019 [ + – ] 2020

Политтехнолог Андрей Золотарев признается Фокусу, что из Тимошенко действительно пытались "слепить педагога". Примерить этот образ он посоветовал ей в 1996 году, когда Тимошенко только пришла в политику, намереваясь стать народным депутатом. Тогда она была экстравагантной бизнес-леди с длинными темными волосами и в строгих модных костюмах, а в Верховную Раду баллотировалась по мажоритарному округу в Кировоградской области, где ее образ резко диссонировал с окружающей действительностью. "Выборы проходили в глубинке, где люди сидели без зарплат и пенсий, — вспоминает Золотарев. — Образ успешной бизнесвумен для них был чужим. Поэтому возникла идея сделать из Тимошенко сельскую учительницу 1950–1960-х годов, чтобы повысить доверие избирателей".

Тогда же ей убрали волосы в высокий пучок, подобрали сдержанный макияж, юбку ниже колен и строгий пиджак. И хотя новый образ, по словам Золотарева, не сильно пришелся по вкусу Тимошенко, ее желание попасть в Верховную Раду взяло верх, и она согласилась. Смена образа сработала: за Тимошенко проголосовал 91% избирателей.

Броня крепка

С того времени лидер "Батькивщины" построила блестящую политическую карьеру. И хотя не стала президентом, но создала сильную партию, сформировав ядро своих постоянных избирателей на уровне 8–10%. Тимошенко — единственная женщина в украинской политике, которую дважды назначали премьер-министром и которая трижды баллотировалась на пост главы государства.

По информации Центральной избирательной комиссии, в этом году партия Тимошенко на местных выборах получила второй результат по стране — 10% всех мест в региональных советах, уступив лишь "Слуге народа" 5 п.п. голосов избирателей. Эксперты говорят, что потенциал такого ресурсного политика, как Юлия Тимошенко, недооценивать нельзя, поскольку у нее феноменальное чувство момента. Если политик активизировалась в Верховной Раде, пусть даже сменив прическу, это означает, что Тимошенко — в ожидании перемен, в которых она сыграет не последнюю роль.

Воинствующий месседж в имидже Тимошенко транслирует с 2016 года, когда она выпрямила волосы и отдала предпочтение черно-белым строгим костюмам

По словам политолога Владимира Фесенко, год назад после президентских и парламентских выборов оппоненты Юлии Тимошенко списали ее в утиль. То же происходило в конце 2014-го, когда партия "Батькивщина" с трудом преодолела 5-процентный барьер на выборах в Верховную Раду. "Но Тимошенко всегда была гроссмейстером тонкой многоходовой политической игры и действовала в зависимости от обстоятельств, — говорит Фесенко. — Она, как птица феникс, в нужный момент возрождается из пепла".

И все же в последнее время Юлии Тимошенко сложнее оказывать влияние на жизнь страны из-за нежелания действующей власти сотрудничать с "Батькивщиной". По ее словам, в прошлом году после победы на выборах Зеленского и "Слуги народа" она передала главе государства программу своей партии и предложила кадры. Но тот от помощи отказался, заявив, что Тимошенко традиционно раз в пять лет переходит на сторону оппозиции к действующему президенту, имитируя заботу о народе. "Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", — попытался сыронизировать президент. Но Тимошенко юмор не оценила и ушла в жесткую оппозицию к власти.

Тем не менее, по информации Фокуса, члены команды Тимошенко регулярно предлагают ее "слугам" в качестве нового премьер-министра, хотя сама она уверяет, что это нереально, поскольку ее "премьерство не будет совместимым с президентством Зеленского". У главы государства на этот счет те же аргументы. Но, как показывает практика, в украинской политике случается всякое. Например, может измениться расклад сил в парламенте, когда из-за обострения политического кризиса партия власти потеряет контроль над Верховной Радой и вынуждена будет искать союзников. Юлия Тимошенко со своей партией на эту роль подойдут как нельзя лучше, поскольку уже демонстрируют договороспособность. Так, во время принятия госбюджета-2021 в первом чтении все присутствующие в сессионном зале 19 нардепов от "Батькивщины" проголосовали "за". По информации Фокуса, это произошло благодаря длительным кулуарным переговорам "Слуги народа" с Юлией Тимошенко. Ничего по-настоящему стоящего за эту услугу лидеру "Батькивщины" пока не обещали, но к рассмотрению бюджета во втором чтении цена поддержки наверняка вырастет.