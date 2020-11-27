Стиль Ю. 60 лет главной оппозиционерке Украины
За четверть века своей политической карьеры Юлия Тимошенко сыграла множество ролей. Была народным депутатом, дважды премьером, баллотировалась в президенты и даже сидела в тюрьме. Каждая роль — в новом образе. Но, похоже, органичнее всего политик себя чувствует в статусе оппозиционерки.
27 ноября главной женщине украинской политики Юлии Тимошенко исполняется 60 лет. К юбилею лидер "Батькивщины" подготовилась заранее: за неделю до праздника опробовала новый образ, сделав выбор в пользу волнистых локонов медового оттенка, собранных в пучок. За годы пребывания Тимошенко у власти ее оппоненты и соратники выучили: если Леди Ю меняет имидж, перемены грядут и в политике.
От учительницы до милитари
Один из самых известных образов Юлии Тимошенко — с косой. Впервые прическу в стиле поэтессы Леси Украинки нардеп заплела в 2001 году после переломного момента — выхода из СИЗО, куда ее поместили из-за подозрений в контрабанде валюты и неуплате налогов. Тогда же политик запускает свою партию — "Блок Юлии Тимошенко", теперь известную как "Батькивщина". Тимошенко много раз говорила, что идею с косой придумала сама, хотя российский политтехнолог Алексей Сытников утверждает обратное. По его словам, косу придумал именно он с коллегами. Кому в этом случае верить — решать читателю. Бесспорно лишь то, что этот образ стал самым узнаваемым брендом Тимошенко.
Образ успешной бизнесвумен для избирателей Тимошенко был чужим. Поэтому возникла идея сделать из нее сельскую учительницу 1950–1960-х годов
В разговоре с Фокусом профессиональный стилист Юлия Цыганенко отмечает, что в последние годы Тимошенко выбирает стиль "милитари": ее наряды строгого приталенного кроя с металлическими пуговицами и высокими воротниками-стойками отдаленно напоминают военную форму и транслируют образ бойца. Воинствующий месседж в имидже политик транслирует с 2016 года, когда она выпрямила волосы и отдала предпочтение черно-белым строгим костюмам. В 2017-м во время поездки украинской делегации в Вашингтон для участия в Национальном молитвенном завтраке Тимошенко была в черном гольфе с декоративными погонами на плечах. На Всемирном конгрессе украинцев в Киеве летом того же года примерила на себя образ персонажа знаменитой саги Джорджа Мартина "Игра престолов" Дайенерис Таргариан: у политика была прическа в стиле "бохо" — распущенные волосы, убранные за уши, с двумя тонкими косичками по бокам. А два года назад, готовясь к президентской гонке-2019, Юлия Тимошенко предстала в образе героини американского политического сериала "Карточный домик" — Клэр Андервуд, которая по сюжету стала президентом США. Впрочем, самой Тимошенко это не помогло — главой государства она так и не стала.
В том же году политтехнологи Тимошенко пытались очеловечить ее образ, смягчить. Так, в трогательных новогодних роликах она появилась в кругу семьи, презентуя себя не только как политика, но и как заботливую маму и бабушку. При этом строгость в одежде и прическе сохранилась.
По мнению Юлии Циганенко, новый стиль Тимошенко — локоны, собранные в аккуратный пучок сзади, — должен был сделать ее образ менее агрессивным и вызвать большую симпатию у избирателя. Стилист считает, что так ей однозначно лучше, ведь ранее своим внешним видом политик больше напоминала то ли великовозрастную школьницу, то ли советскую учительницу.
Политтехнолог Андрей Золотарев признается Фокусу, что из Тимошенко действительно пытались "слепить педагога". Примерить этот образ он посоветовал ей в 1996 году, когда Тимошенко только пришла в политику, намереваясь стать народным депутатом. Тогда она была экстравагантной бизнес-леди с длинными темными волосами и в строгих модных костюмах, а в Верховную Раду баллотировалась по мажоритарному округу в Кировоградской области, где ее образ резко диссонировал с окружающей действительностью. "Выборы проходили в глубинке, где люди сидели без зарплат и пенсий, — вспоминает Золотарев. — Образ успешной бизнесвумен для них был чужим. Поэтому возникла идея сделать из Тимошенко сельскую учительницу 1950–1960-х годов, чтобы повысить доверие избирателей".
Тогда же ей убрали волосы в высокий пучок, подобрали сдержанный макияж, юбку ниже колен и строгий пиджак. И хотя новый образ, по словам Золотарева, не сильно пришелся по вкусу Тимошенко, ее желание попасть в Верховную Раду взяло верх, и она согласилась. Смена образа сработала: за Тимошенко проголосовал 91% избирателей.
Броня крепка
С того времени лидер "Батькивщины" построила блестящую политическую карьеру. И хотя не стала президентом, но создала сильную партию, сформировав ядро своих постоянных избирателей на уровне 8–10%. Тимошенко — единственная женщина в украинской политике, которую дважды назначали премьер-министром и которая трижды баллотировалась на пост главы государства.
По информации Центральной избирательной комиссии, в этом году партия Тимошенко на местных выборах получила второй результат по стране — 10% всех мест в региональных советах, уступив лишь "Слуге народа" 5 п.п. голосов избирателей. Эксперты говорят, что потенциал такого ресурсного политика, как Юлия Тимошенко, недооценивать нельзя, поскольку у нее феноменальное чувство момента. Если политик активизировалась в Верховной Раде, пусть даже сменив прическу, это означает, что Тимошенко — в ожидании перемен, в которых она сыграет не последнюю роль.
Воинствующий месседж в имидже Тимошенко транслирует с 2016 года, когда она выпрямила волосы и отдала предпочтение черно-белым строгим костюмам
По словам политолога Владимира Фесенко, год назад после президентских и парламентских выборов оппоненты Юлии Тимошенко списали ее в утиль. То же происходило в конце 2014-го, когда партия "Батькивщина" с трудом преодолела 5-процентный барьер на выборах в Верховную Раду. "Но Тимошенко всегда была гроссмейстером тонкой многоходовой политической игры и действовала в зависимости от обстоятельств, — говорит Фесенко. — Она, как птица феникс, в нужный момент возрождается из пепла".
И все же в последнее время Юлии Тимошенко сложнее оказывать влияние на жизнь страны из-за нежелания действующей власти сотрудничать с "Батькивщиной". По ее словам, в прошлом году после победы на выборах Зеленского и "Слуги народа" она передала главе государства программу своей партии и предложила кадры. Но тот от помощи отказался, заявив, что Тимошенко традиционно раз в пять лет переходит на сторону оппозиции к действующему президенту, имитируя заботу о народе. "Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", — попытался сыронизировать президент. Но Тимошенко юмор не оценила и ушла в жесткую оппозицию к власти.
Тем не менее, по информации Фокуса, члены команды Тимошенко регулярно предлагают ее "слугам" в качестве нового премьер-министра, хотя сама она уверяет, что это нереально, поскольку ее "премьерство не будет совместимым с президентством Зеленского". У главы государства на этот счет те же аргументы. Но, как показывает практика, в украинской политике случается всякое. Например, может измениться расклад сил в парламенте, когда из-за обострения политического кризиса партия власти потеряет контроль над Верховной Радой и вынуждена будет искать союзников. Юлия Тимошенко со своей партией на эту роль подойдут как нельзя лучше, поскольку уже демонстрируют договороспособность. Так, во время принятия госбюджета-2021 в первом чтении все присутствующие в сессионном зале 19 нардепов от "Батькивщины" проголосовали "за". По информации Фокуса, это произошло благодаря длительным кулуарным переговорам "Слуги народа" с Юлией Тимошенко. Ничего по-настоящему стоящего за эту услугу лидеру "Батькивщины" пока не обещали, но к рассмотрению бюджета во втором чтении цена поддержки наверняка вырастет.