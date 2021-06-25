Чому номер один — Крістіна Квін. Головред Фокуса Олексій Газубей про ТОП-100 впливових жінок

Головний редактор журналу Фокус Олексій Газубей пояснив, чому рейтинг найвпливовіших жінок України 2021 очолили Крістіна Квін, Олена Зеленська та Ірина Венедиктова, і як змінюються уподобання аудиторії.

Вибір редакції головний редактор Фокуса прокоментував в ефірі телеканалу "НАШ".

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"ТОП-100 впливових жінок" у 2021 році очолила тимчасово повірена США в Україні Крістіна Квін.

"Це несподіваний і дивовижний по-своєму вибір, — каже Газубей. — Так, вона не громадянка України, але вона — як символ всього впливу посольства на ситуацію в Україні. Особисто вона, звичайно ж, не приймає ніяких рішень, але може виступати як радник, впливаючи на прийняття важливих рішень".

Олексій Газубей зазначає, що посольство США посилює свій вплив на події, що відбуваються в Україні, зокрема, проявляючи інтерес до судової реформи. Так, між Офісом президента і західними посольствами йде боротьба навколо того, хто вибиратиме членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Також в посольстві активно стежать за антикорупційними діями, антиолігархічними, а недавно знову стали дуже багато уваги приділяти реалізіції Мінських угод.

Олена Зеленська, перша леді України, опинилася в рейтингу впливових українок на другому місці. Головний редактор журналу Фокус зазначає, що дружина президента займається важливими питаннями, такими як інклюзія і харчування дітей в школах, проте це не так сильно впливає на життя українців, як вибір суддів або ситуація на Донбасі.

[ + – ] Головний редактор журналу Фокус Олексій Газубей — про те, як складався рейтинг

Трійку лідерів за версією Фокуса замикає генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка була лідером попереднього рейтингу. Як зазначає Олексій Газубей, Венедіктова продовжує боротися зі злочинами і навіть представила результати своєї роботи на форумі "Україна 30", де говорила, що щодня в суд направляється до десяти антикорупційних справ. Але очікуваних з минулого року гучних "посадок" ми так і не дочекалися.

З третього на четверте місце "зʼїхала" Юлія Тимошенко. На думку головного редактора, Юлія Володимирівна традиційно дуже активний політик, але за рік їй не вдалася наростити вплив, а в "Слузі народу" і Офісі президента кілька разів недвозначно заявили, що співпрацювати з лідером "Батьківщини" поки не бажають.

У новий рейтинг Фокуса крім політиків, чиновників і дипломатів потрапили також громадські діячі, блогери, музиканти і спортсмени, такі як вокалістка групи Go_A Катерина Павленко, популярний медик Ольга Білоконь, лідер громадської організації "Свої" Леся Литвинова, засновниця проекту "Україна — без сміття "Євгенія Аратовська і багато інших.

"Ми отримали підтвердження того, про що всі здогадуються, але вголос намагаються не говорити — політики більше не найбільш популярні в аудиторії. З рейтингу блогерів стало зрозуміло, що є велика маса людей, яких читають, слухають, дивляться українці, і це не завжди має ставлення до політики".

ТОП-10 рейтингу найвпливовіших жінок України

Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні. Олена Зеленська, перша леді України. Ірина Венедіктова, генеральна прокурорка України. Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка. Мелінда Сіммонс, надзвичайна й повноважна амбасадорка Великобританії в Україні. Оксана Маркарова, надзвичайна й повноважна амбасадорка України в США. Галина Герега, співвласниця компанії "Епіцентр К", політикиня. Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська солідарність", народна депутатка. Ірина Побєдоносцева, генеральна директорка Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента. Катерина Павленко, фронтвумен групи GO_A, співачка.

Повністю рейтинг можна знайти у свіжому номері журналу "Фокус", який надійшов у продаж 25 червня. На сайті Focus.ua він буде опублікований у вівторок, 29 червня.

У жовтні 2020 року Фокус опублікував рейтинг 100 найвпливовіших жінок, який очолила Ірина Венедиктова. Впливовість учасниць оцінювали за пʼятьма критеріями: здатність самостійно приймати ключові для країни і певної сфери рішення, вплив на громадську думку, бізнес-вплив, родинні звʼязки та особиста популярність.