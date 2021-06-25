Почему номер один — Кристина Квин. Главред Фокуса Алексей Газубей о ТОП-100 влиятельных женщин

Главный редактор журнала Фокус Алексей Газубей объяснил, почему рейтинг самых влиятельных женщин Украины 2021 возглавили Кристина Квин, Елена Зеленская и Ирина Венедиктова, и как меняются предпочтения аудитории.

Выбор редакции главред Фокуса прокомментировал в эфире телеканала "НАШ".

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"ТОП-100 влиятельных женщин" в 2021 году возглавила временно поверенная США в Украине Кристина Квин.

"Это неожиданный и удивительный по-своему выбор, — говорит Газубей. — Да, она не гражданка Украины, но она — как символ всего влияния посольства на ситуацию в Украине. Лично она, конечно же, не принимает никаких решений, но может выступать как советник, влияя на принятие важных решений".

Алексей Газубей отмечает, что посольство США усиливает свое влияние на события, происходящие в Украине, в частности, проявляя интерес к судебной реформе. Так, между Офисом президента и западными посольствами идет борьба вокруг того, кто будет выбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей. Также в посольстве активно следят за антикоррупционными действиями, антиолигархическими, а недавно вновь стали очень много внимания уделять реализиции Минских соглашений.

Елена Зеленская, первая леди Украины, оказалась в рейтинге влиятельных украинок на втором месте. Главный редактор журнала Фокус отмечает, что супруга президента занимается важными вопросами, такими как инклюзия и питание детей в школах, однако это не так сильно влияет на жизнь украинцев, как выбор судей или ситуация на Донбассе.

[ + – ] Главный редактор журнала Фокус Алексей Газубей - о том, как составлялся рейтинг

Тройку лидеров по версии Фокуса замыкает генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая была лидером предыдущего рейтинга. Как отмечает Алексей Газубей, Венедиктова продолжает бороться с преступлениями и даже представила результаты своей работы на форуме "Украина 30", где говорила, что ежедневно в суд направляется до десяти антикоррупционных дел. Но ожидаемых с прошлого года громких "посадок" мы так и не дождались.

С третьего на четвертое место "съехала" Юлия Тимошенко. По мнению главреда, Юлия Владимировна традиционно очень активный политик, но за год ей не удалась нарастить влияние, а в "Слуге народа" и Офисе президента несколько раз недвузначно заявили, что сотрудничать с лидером "Батькивщины" пока не желают.

В новый рейтинг Фокуса помимо политиков, чиновников и дипломатов попали также общественные деятели, блогеры, музыканты и спортсмены— такие как вокалистка группы Go_A Екатерина Павленко, популярный медик Ольга Белоконь, лидер общественной организации "Свои" Леся Литвинова, основательница проекта "УкраЇна — без сміття" Евгения Аратовская и многие другие.

"Мы получили подтверждение того, о чем все догадываются, но вслух стараются не говорить — политики больше не самые востребованные у аудитории. Из рейтинга блогеров стало понятно, что есть большая масса людей, которых читают, слушают, смотрят украинцы, и это не всегда имеет отношение к политике".

ТОП-10 рейтинга самых влиятельных женщин Украины

Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине Елена Зеленская, первая леди Украины Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", народный депутат Мелинда Симмонс, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Оксана Маркарова, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Галина Герега, совладелица компании "Эпицентр К", политик Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность", народный депутат Ирина Победоносцева, генеральный директор Директората по вопросам информационной политики Офиса президента Екатерина Павленко, фронтвумен группы GO_A, певица

Полностью рейтинг можно найти в свежем номере журнала "Фокус", который поступил в продажу 25 июня. На сайте Focus.ua он будет опубликован во вторник, 29 июня.

В октябре 2020 года Фокус опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных женщин, который возглавила Ирина Венедиктова. Влиятельность участниц оценивали по пяти критериям: способность самостоятельно принимать ключевые для страны и определенной сферы решения, влияние на общественное мнение, бизнес-влияние, родственные связи и личная популярность.