В рейтинге Фокуса "ТОП-100 влиятельных женщин Украины" — больше половины новых имен
В перечень самых влиятельных женщин 2021 года вошли женщины во власти, предпринимательницы, активистки и многие другие. Номер 1 — американка, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.
Об этом говорится в №25 журнала Фокус, который поступил в продажу 25 июня. Полный вариант рейтинга с профайлами участниц будет опубликован на сайте Focus.ua во вторник, 29 июня.
Составляя список женщин, чьи слова и дела для Украины наиболее важны и весомы, редакция принимала во внимание мнения экспертов в области политики, экономики, социальной сферы и культуры.
Учитывали то, насколько большое влияние кандидатки оказывают на принятие государственных решений, на формирование общественного мнения, насколько серьезно их влияние на сферу бизнеса, а также — на формирование положительного имиджа Украины, благодаря спортивным и творческим достижениям.
Первое, что обращает на себя внимание — номером 1 в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины" стала американка, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.
"Это неожиданный и удивительный по-своему выбор, — говорит главный редактор "Фокуса" Алексей Газубей. — Да, она не гражданка Украины, но она — как символ всего влияния посольства на ситуацию в Украине. Лично она, конечно же, не принимает никаких решений, но как советник влияет на принятие важных решений".
Еще один иностранный дипломат в рейтинге — Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине.
В 2021 году список "100 самых влиятельных женщин Украины" обновился на 51%, в числе новых лиц — Дарья Заривная, которая стала пресс-секретарем главы Офиса президента и предпринимательница Ирина Чечеткина, совладелица одного из крупнейших онлайн-магазинов "Розетка". Фигурантки рейтинга Леся Литвинова и Катерина Ножевникова — представительницы общественного сектора, которые возглавляют благотворительные фонды в Киеве и Одессе и помогают, в том числе, тысячам пациентов с COVID-19 и украинским больницам, предоставляя им кислородные концентраторы и другое оборудование.
Из 100 влиятельных женщин всего три заняты наукой. Это генетик Оксана Пивень, радиобиолог Елена Паренюк, а также социолог Элла Либанова, которые работают с актуальными для нашей страны темами и реализуют международные проекты.
В ТОП-10 вошла Екатерина Павленко, солистка группы GO_A, выступавшей в этом году на музыкальном конкурсе "Евровидение", присутствуют в списке также Юлия Санина из группы The Hardkiss, рэперша Alyona Alyona и другие творческие личности.
Блогосферу в списке 100 влиятельных женщин представляют победительницы рейтинга "Топ-50 блогеров Украины", за которых голосовали их фанаты и читатели сайта focus.ua. Это Ольга Шарий, лидер "Партии Шария", Ольга Белоконь, врач-гинеколог, а также юная Юлия Вербинец, инста-блогер из Ивано-Франковска.
Традиционно лидерские позиции сохраняют женщины в органах власти, политике и бизнесе, которые составляют 58% участниц рейтинга. Более десятка фигуранток – представители медиа, имеющих влияние на формирование общественного мнения и повестки дня в Украине. В то же время актуальные проблемы Украины, такие как пандемия COVID-19 и вооруженный конфликт с Россией продолжают решать мужчины – количество влиятельных женщин в военном деле и медицине составляет 3% рейтинга Фокуса.
100 самых влиятельных женщин Украины
Рейтинг Фокуса 2021
- Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине
- Елена Зеленская, первая леди
- Ирина Венедиктова, генеральный прокурор стр.
- Юлия Тимошенко, народный депутат, лидер партии "Батькивщина"
- Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине
- Оксана Маркарова, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США
- Галина Герега, совладелица компании "Эпицентр К", политик
- Ирина Геращенко, народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность"
- Ирина Победоносцева, генеральный директор Директората по вопросам информационной политики Офиса президента
- Екатерина Павленко, певица, фронтвумен группы GO_A
- Леся Литвинова, глава благотворительного фонда "Свои"
- Евгения Кравчук, народный депутат, замглавы фракции "Слуги народа"
- Юлия Свириденко, заместитель руководителя Офиса президента
- Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
- Марина Лазебная, министр социальной политики
- Галина Третьякова, народный депутат ("Слуга народа"), глава Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов
- Марьяна Безуглая, народный депутат ("Слуга народа")
- Анастасия Радина, народный депутат ("Слуга народа"), глава Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики
- Елена Кондратюк, замглавы Верховной Рады
- Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел
- Елена Кобец, генеральный директор "Укргазвидобування" (группа "Нафтогаз")
- Юлия Ковалив, заместитель главы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"
- Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации
- Елена Танасевич, глава Высшего антикоррупционного суда
- Людмила Денисова, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека
- Валентина Данишевская, глава Верховного Суда
- Наталья Мосейчук, ведущая ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1"
- Наталья Ворожбит, драматург, сценарист, режиссер
- Янина Соколова, журналист, блогер, ведущая программы "Рандеву" на 5 канале, YouTube-проектов, "Вечер с Яниной Соколовой" и "Соромно!"
- Ирина Чечеткина, соучредительница и совладелица Rozetka
- Светлана Рекрут, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ)
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат ("Европейская солидарность"), глава Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Евросоюз
- Наталья Королевская, народный депутат (ОПЗЖ), замглавы Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов
- Дарья Заривная, пресс-секретарь руководителя Офиса президента
- Ольга Герасимьюк, журналистка, председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания
- Полина Лысенко, руководитель Центра противодействия дезинформации
- Дарья Каленюк, исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции
- Галина Янченко, народный депутат ("Слуга народа")
- Виктория Михайлё, председатель правления Альфа-Банка Украина
- Ирина Староминская, председатель правления Универсал Банка
- Севгиль Мусаева, главный редактор онлайн-издания "Украинская правда"
- Светлана Крюкова, первый заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua"
- Наташа Влащенко, креативный продюсер и ведущая телеканала "Украина 24"
- Alyona Alyona, рэп-исполнительница
- Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины
- Мария Мезенцева, глава Постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ
- Ольга Совгиря, народный депутат ("Слуга народа"), постоянный представитель ВР в Конституционном Суде
- Дарья Свиридова, первый заместитель Постоянного представителя президента Украины в АР Крым
- Юлия Лапутина, министр по делам ветеранов
- Татьяна Печончик, глава правления Центра прав человека Zmina
- Оксана Покальчук, директор Amnesty International Ukraine
- Светлана Воробей, заместитель министра финансов
- Анастасия Усачева, финансовый директор Kernel
- Виктория Капелюшная, финансовый директор холдинга "МХП" ("Мироновский хлебопродукт")
- Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове
- Вера Платонова, старший вице-президент, директор регионального подразделения компании Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы
- Марина Авдеева, замглавы правления, управляющий акционер СК "Арсенал-Страхование"
- Оксана Продан, председатель Всеукраинского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса "Фортеця"
- Филя Жебровская, глава наблюдательного совета "Фармак"
- Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина
- Елена Пинчук, глава Фонда Елены Пинчук, глава наблюдательного совета StarLightMedia
- Виктория Тигипко, основатель венчурного фонда TA Vеntures, президент Одесского международного кинофестиваля
- Елена Волошина, руководитель деятельности Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине
- Наталья Бондарева, совладелица Bayadera Group
- Тина Кароль, певица, телеведущая, актриса
- Марина Кудерчук, глава Госкино
- Ольга Белоконь, акушер-гинеколог, блогер
- Кира Рудык, народный депутат, лидер партии "Голос"
- Ольга Шарий, лидер "Партии Шария"
- Ольга Айвазовская, председатель правления общественной организации гражданская сеть "ОПОРА"
- Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат, глава подкомитета Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Алина Загоруйко, народный депутат ("Слуга народа")
- Анна Безлюдная, руководитель Inter Media Group
- Наталья Седлецкая, журналист-расследователь
- Лариса Ницой, писательница
- Галина Чижик, эксперт Центра противодействия коррупции
- Алла Мазур, ведущая программы "ТСН. Тиждень" на канале "1+1"
- Мирослава Барчук, журналистка, ведущая общественного телеканала "UA: Перший"
- Ярина Чорногуз, морской пехотинец, военнослужащая 503-го Отдельного батальона морской пехоты
- Айна Тимчук, глава Харьковской облгосадминистрации
- Анна Коваленко, глава Черниговской облгосадминистрации
- Любомира Мандзий, заместитель министра образования и науки
- Анастасия Волкова, предпринимательница, участник рейтинга Би-би-си "100 женщин 2020 года"
- Евгения Аратовская, социальный предприниматель, основательница проекта "Україна без сміття"
- Надежда Дорофеева, певица, дизайнер, видеоблогер
- Маша Ефросинина, телеведущая, видеоблогер, актриса, общественный активист
- Марина Бех-Романчук, легкоатлетка
- Екатерина Монзуль, футбольный арбитр
- Инесса Матюшенко, соосновательница проекта Cance(r)L и благотворительного фонда Inspiration Family
- Катерина Ножевникова, основательница благотворительного фонда "Корпорация монстров"
- Оксана Пивень, ученый-генетик, доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины
- Елена Паренюк, радиобиолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Национального университета биоресурсов и природопользования Украины
- Ярослава Гресь, сооснователь агентства Gres Todorchuk, блогер
- Ярослава Магучих, легкоатлетка
- Елена Кравец, актриса, продюсер
- Юлия Джима, биатлонистка
- Юлия Санина, певица, композитор, поэт
- Светлана Ройз, психолог
- Ярослава Кравченко, основатель и директор "Дикого театра", телеведущая, общественный деятель
- Юлия Вербинец, блогер
Отметим, составление различных рейтингов давно стало знаковой особенностью Фокуса. Так, недавно редакция подготовила рейтинги лучших топ-менеджеров Украины 2021 года и самых красивых достопримечательностей Украины.