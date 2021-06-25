В рейтинге Фокуса "ТОП-100 влиятельных женщин Украины" — больше половины новых имен

В перечень самых влиятельных женщин 2021 года вошли женщины во власти, предпринимательницы, активистки и многие другие. Номер 1 — американка, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Об этом говорится в №25 журнала Фокус, который поступил в продажу 25 июня. Полный вариант рейтинга с профайлами участниц будет опубликован на сайте Focus.ua во вторник, 29 июня.

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Составляя список женщин, чьи слова и дела для Украины наиболее важны и весомы, редакция принимала во внимание мнения экспертов в области политики, экономики, социальной сферы и культуры.

Учитывали то, насколько большое влияние кандидатки оказывают на принятие государственных решений, на формирование общественного мнения, насколько серьезно их влияние на сферу бизнеса, а также — на формирование положительного имиджа Украины, благодаря спортивным и творческим достижениям.

Первое, что обращает на себя внимание — номером 1 в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины" стала американка, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

"Это неожиданный и удивительный по-своему выбор, — говорит главный редактор "Фокуса" Алексей Газубей. — Да, она не гражданка Украины, но она — как символ всего влияния посольства на ситуацию в Украине. Лично она, конечно же, не принимает никаких решений, но как советник влияет на принятие важных решений".

Еще один иностранный дипломат в рейтинге — Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине.

[ + – ] Главный редактор "Фокуса" Алексей Газубей комментирует рейтинг

В 2021 году список "100 самых влиятельных женщин Украины" обновился на 51%, в числе новых лиц — Дарья Заривная, которая стала пресс-секретарем главы Офиса президента и предпринимательница Ирина Чечеткина, совладелица одного из крупнейших онлайн-магазинов "Розетка". Фигурантки рейтинга Леся Литвинова и Катерина Ножевникова — представительницы общественного сектора, которые возглавляют благотворительные фонды в Киеве и Одессе и помогают, в том числе, тысячам пациентов с COVID-19 и украинским больницам, предоставляя им кислородные концентраторы и другое оборудование.

Из 100 влиятельных женщин всего три заняты наукой. Это генетик Оксана Пивень, радиобиолог Елена Паренюк, а также социолог Элла Либанова, которые работают с актуальными для нашей страны темами и реализуют международные проекты.

В ТОП-10 вошла Екатерина Павленко, солистка группы GO_A, выступавшей в этом году на музыкальном конкурсе "Евровидение", присутствуют в списке также Юлия Санина из группы The Hardkiss, рэперша Alyona Alyona и другие творческие личности.

Блогосферу в списке 100 влиятельных женщин представляют победительницы рейтинга "Топ-50 блогеров Украины", за которых голосовали их фанаты и читатели сайта focus.ua. Это Ольга Шарий, лидер "Партии Шария", Ольга Белоконь, врач-гинеколог, а также юная Юлия Вербинец, инста-блогер из Ивано-Франковска.

Традиционно лидерские позиции сохраняют женщины в органах власти, политике и бизнесе, которые составляют 58% участниц рейтинга. Более десятка фигуранток – представители медиа, имеющих влияние на формирование общественного мнения и повестки дня в Украине. В то же время актуальные проблемы Украины, такие как пандемия COVID-19 и вооруженный конфликт с Россией продолжают решать мужчины – количество влиятельных женщин в военном деле и медицине составляет 3% рейтинга Фокуса.

100 самых влиятельных женщин Украины

Рейтинг Фокуса 2021

Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине Елена Зеленская, первая леди Ирина Венедиктова, генеральный прокурор стр. Юлия Тимошенко, народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Мелинда Симмонс, посол Великобритании в Украине Оксана Маркарова, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Галина Герега, совладелица компании "Эпицентр К", политик Ирина Геращенко, народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Победоносцева, генеральный директор Директората по вопросам информационной политики Офиса президента Екатерина Павленко, певица, фронтвумен группы GO_A Леся Литвинова, глава благотворительного фонда "Свои" Евгения Кравчук, народный депутат, замглавы фракции "Слуги народа" Юлия Свириденко, заместитель руководителя Офиса президента Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Марина Лазебная, министр социальной политики Галина Третьякова, народный депутат ("Слуга народа"), глава Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Марьяна Безуглая, народный депутат ("Слуга народа") Анастасия Радина, народный депутат ("Слуга народа"), глава Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Елена Кондратюк, замглавы Верховной Рады Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел Елена Кобец, генеральный директор "Укргазвидобування" (группа "Нафтогаз") Юлия Ковалив, заместитель главы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Елена Танасевич, глава Высшего антикоррупционного суда Людмила Денисова, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валентина Данишевская, глава Верховного Суда Наталья Мосейчук, ведущая ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" Наталья Ворожбит, драматург, сценарист, режиссер Янина Соколова, журналист, блогер, ведущая программы "Рандеву" на 5 канале, YouTube-проектов, "Вечер с Яниной Соколовой" и "Соромно!" Ирина Чечеткина, соучредительница и совладелица Rozetka Светлана Рекрут, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат ("Европейская солидарность"), глава Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Наталья Королевская, народный депутат (ОПЗЖ), замглавы Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Дарья Заривная, пресс-секретарь руководителя Офиса президента Ольга Герасимьюк, журналистка, председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Полина Лысенко, руководитель Центра противодействия дезинформации Дарья Каленюк, исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции Галина Янченко, народный депутат ("Слуга народа") Виктория Михайлё, председатель правления Альфа-Банка Украина Ирина Староминская, председатель правления Универсал Банка Севгиль Мусаева, главный редактор онлайн-издания "Украинская правда" Светлана Крюкова, первый заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Наташа Влащенко, креативный продюсер и ведущая телеканала "Украина 24" Alyona Alyona, рэп-исполнительница Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Мария Мезенцева, глава Постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ Ольга Совгиря, народный депутат ("Слуга народа"), постоянный представитель ВР в Конституционном Суде Дарья Свиридова, первый заместитель Постоянного представителя президента Украины в АР Крым Юлия Лапутина, министр по делам ветеранов Татьяна Печончик, глава правления Центра прав человека Zmina Оксана Покальчук, директор Amnesty International Ukraine Светлана Воробей, заместитель министра финансов Анастасия Усачева, финансовый директор Kernel Виктория Капелюшная, финансовый директор холдинга "МХП" ("Мироновский хлебопродукт") Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Вера Платонова, старший вице-президент, директор регионального подразделения компании Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Марина Авдеева, замглавы правления, управляющий акционер СК "Арсенал-Страхование" Оксана Продан, председатель Всеукраинского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса "Фортеця" Филя Жебровская, глава наблюдательного совета "Фармак" Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина Елена Пинчук, глава Фонда Елены Пинчук, глава наблюдательного совета StarLightMedia Виктория Тигипко, основатель венчурного фонда TA Vеntures, президент Одесского международного кинофестиваля Елена Волошина, руководитель деятельности Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине Наталья Бондарева, совладелица Bayadera Group Тина Кароль, певица, телеведущая, актриса Марина Кудерчук, глава Госкино Ольга Белоконь, акушер-гинеколог, блогер Кира Рудык, народный депутат, лидер партии "Голос" Ольга Шарий, лидер "Партии Шария" Ольга Айвазовская, председатель правления общественной организации гражданская сеть "ОПОРА" Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат, глава подкомитета Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алина Загоруйко, народный депутат ("Слуга народа") Анна Безлюдная, руководитель Inter Media Group Наталья Седлецкая, журналист-расследователь Лариса Ницой, писательница Галина Чижик, эксперт Центра противодействия коррупции Алла Мазур, ведущая программы "ТСН. Тиждень" на канале "1+1" Мирослава Барчук, журналистка, ведущая общественного телеканала "UA: Перший" Ярина Чорногуз, морской пехотинец, военнослужащая 503-го Отдельного батальона морской пехоты Айна Тимчук, глава Харьковской облгосадминистрации Анна Коваленко, глава Черниговской облгосадминистрации Любомира Мандзий, заместитель министра образования и науки Анастасия Волкова, предпринимательница, участник рейтинга Би-би-си "100 женщин 2020 года" Евгения Аратовская, социальный предприниматель, основательница проекта "Україна без сміття" Надежда Дорофеева, певица, дизайнер, видеоблогер Маша Ефросинина, телеведущая, видеоблогер, актриса, общественный активист Марина Бех-Романчук, легкоатлетка Екатерина Монзуль, футбольный арбитр Инесса Матюшенко, соосновательница проекта Cance(r)L и благотворительного фонда Inspiration Family Катерина Ножевникова, основательница благотворительного фонда "Корпорация монстров" Оксана Пивень, ученый-генетик, доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины Елена Паренюк, радиобиолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Ярослава Гресь, сооснователь агентства Gres Todorchuk, блогер Ярослава Магучих, легкоатлетка Елена Кравец, актриса, продюсер Юлия Джима, биатлонистка Юлия Санина, певица, композитор, поэт Светлана Ройз, психолог Ярослава Кравченко, основатель и директор "Дикого театра", телеведущая, общественный деятель Юлия Вербинец, блогер

Отметим, составление различных рейтингов давно стало знаковой особенностью Фокуса. Так, недавно редакция подготовила рейтинги лучших топ-менеджеров Украины 2021 года и самых красивых достопримечательностей Украины.