В рейтингу Фокуса "ТОП-100 впливових жінок" — більше половини нових імен

До переліку найвпливовіших жінок 2021 року увійшли жінки у владі, підприємниці, активістки та багато інших. Номер 1 — американка, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Про це йдеться у №25 журналу Фокус, який надійшов у продаж 25 червня. Повний варіант рейтингу з профайлами учасниць буде опублікований сайті Focus.ua у вівторок, 29 червня.

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Складаючи список жінок, чиї слова і справи для України найбільш важливі та вагомі, редакція брала до уваги думки експертів у сферах політики, економіки, соціальної сфери та культури.

Враховували те, наскільки значний вплив мають кандидатки на прийняття державних рішень, на формування громадської думки, наскільки серйозний їх вплив на сферу бізнесу, а також — на формування позитивного іміджу України, завдяки спортивним та творчим досягненням.

Перше, що звертає на себе увагу — номером 1 в рейтингу "100 найвпливовіших жінок України" стала американка, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Це неочікуваний і дивовижний по-своєму вибір, — говорить головний редактор "Фокуса" Олексій Газубей. — Так, вона не громадянка України, але вона — як символ всього впливу посольства на ситуацію в Україні. Особисто вона, звісно ж, не приймає ніяких рішень, але як радниця впливає на прийняття важливих рішень".

Ще один іноземний дипломат у рейтингу — Мелінда Сіммонс, посол Великобританії в Україні.

[ + – ] Головний редактор "Фокуса" Олексій Газубей коментує рейтинг

У 2021 році список "100 найвпливовіших жінок України" обновився на 51%, серед нових облич — Дарія Зарівна, яка стала прессекретарем глави Офісу президента і підприємниця Ірина Чечоткіна, співвласниця одного з найбільших онлайн-магазинів "Розетка". Фігурантки рейтингу Леся Литвинова та Катерина Ножевнікова — представниці громадського сектору, які очолюють благодійні фонди в Києві та Одесі та допомагають, зокрема, тисячам пацієнтів з COVID-19 та українським лікарням, надаючи їм кисневі концентратори та інше обладнання.

Із 100 впливових жінок всього три зайняті наукою. Це генетикиня Оксана Півень, радіобіологиня Олена Паренюк, а також соціолог Елла Лібанова, які працюють з актуальними для нашої країни темами та реалізують міжнародні проекти.

В ТОП-10 увійшла Катерина Павленко, солістка групи GO_A, яка виступала цього року на музичному конкурсі "Євробачення", присутні у списку також Юлія Саніна з групи The Hardkiss, реперка Alyona Alyona та інші творчі особистості.

Блогосферу у списку 100 впливових жінок представляють переможниці рейтингу "Топ-50 блогерів України", за яких голосували їх фанати та читачі сайту focus.ua. Це Ольга Шарій, лідер "Партії Шарія", Ольга Білоконь, лікар-гінеколог, а також юна Юлія Вербинець, інста-блогерка з Івано-Франківська.

Традиційно лідерські позиції зберігають жінки в органах влади, політиці та бізнесі, які складають 58% учасниць рейтингу. Більше десятка фігуранток – представниці медіа, які мають вплив на формування громадської думки та повістки дня в Україні. Водночас актуальні проблеми України, такі як пандемія COVID-19 та збройний конфлікт с Росією продовжують вирішувати чоловіки – кількість впливових жінок у військовій справі та медицині складає 3% рейтингу Фокуса.

ТОП-10 рейтингу найвпливовіших жінок України

Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні. Олена Зеленська, перша леді України. Ірина Венедіктова, генеральна прокурорка України. Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка. Мелінда Сіммонс, надзвичайна й повноважна амбасадорка Великобританії в Україні. Оксана Маркарова, надзвичайна й повноважна амбасадорка України в США. Галина Герега, співвласниця компанії "Епіцентр К", політикиня. Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська солідарність", народна депутатка. Ірина Побєдоносцева, генеральна директорка Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента. Катерина Павленко, фронтвумен групи GO_A, співачка.

Зазначимо, складання різних рейтингів давно стало знаковою особливістю Фокуса. Так, нещодавно редакція підготувала рейтинги кращих топменеджерів України 2021 року і найкрасивіших памʼяток України.