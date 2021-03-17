У Європі мають намір ввести "зелені сертифікати" для свободи пересування

Документ буде містити ім'я, дату народження, дату видачі, відомості про вакцину або тест, а також інформацію про одужання.

Європейська комісія (ЄК) сформулювала свою пропозицію про створення Green Pass (цифрового зеленого сертифіката) для забезпечення вільного пересування громадян всередині ЄС під час пандемії COVID-19. Про це на прес-конференції в Брюсселі оголосила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Цей сертифікат буде повідомляти, чи була людина вакцинована, чи пройшла вона нещодавно тест з негативним результатом або вилікувалася від COVID-19 і має антитіла.

Член ЄК з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що за допомогою Green Pass "ми хочемо забезпечити громадянам ЄС і членам їхніх сімей можливість подорожувати безпечно і з мінімальними обмеженнями цього літа". У той же час він підкреслив, що наявність такого сертифіката "не є попередньою умовою для вільного пересування і жодним чином не дискримінує громадян".

Повідомляється, що сертифікат буде безкоштовним і доступним у цифровому або паперовому форматі. Він буде включати QR-код для організації безпеки і можливості перевірки справжності документа.

Єврокомісія запевнила, що будуть створені умови, що гарантують, що всі сертифікати можуть бути перевірені в ЄС. Вона підтримає держави-члени при технічній реалізації програми випуску сертифікатів.

Ніякі персональні дані власників сертифікатів не будуть проходити контроль при перевірці документа або зберігатися в державах ЄС, обіцяють у ЄК.

Сертифікати будуть включати такі дані: ім'я, дата народження, дата видачі, відомості про вакцину або тест, про одужання і QR-код. Ці дані можна буде перевіряти тільки для підтвердження дійсності сертифікатів.

Сертифікати будуть випускатися мовою держав, що його видала, а також англійською мовою.

У сертифікат будуть вноситися дані про вакцинацію тільки препаратами, схваленими в ЄС.

Green Pass буде дійсний в усіх державах-членах ЄС, а також запропонований для застосування в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.

Його видаватимуть не тільки громадянам ЄС і членам їхніх сімей, але й людям, які не є громадянами ЄС, які проживають у Євросоюзі, і персонам, які мають право подорожувати в інші держави-члени ЄС.

У ЄК запевнили, що сертифікат — це тимчасовий захід, який призупинять, якщо ВООЗ оголосить про закінчення надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією COVID-19.

Пропозицію Єврокомісії про Green Pass повинні схвалити Рада ЄС та Європарламент.

Нагадаємо, що третина українців (33%) готові зробити щеплення проти COVID-19 в найближчі місяці, 61% — не готові. Про це свідчать результати опитування, проведеного "Київським міжнародним інститутом соціології" (КМІС). Головною причиною небажання робити щеплення є недовіра до вакцини — про це сказали 54% серед тих, хто не готовий вакцинуватися. У тому числі 38% заявили про недовіру до будь-яких вакцин, 6,2% сумніваються в якості і безпеці вакцини, 5,7% не влаштовує пропонована вакцина.

Тимчасовий проміжок між щепленнями вакциною від коронавірусу AstraZeneca збільшений з 28 до 90 днів. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. "За рекомендаціями Національної технічної групи експертів Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між щепленнями імунобіологічних препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів", — сказав він.

Виробник вакцини AstraZeneca заявляє, що після аналізу даних безпеки, вони не виявили підвищення ризику утворення тромбів. Ризик утворення тромбів у крові серед вакцинованих навіть нижчий, ніж середній рівень в населення в цілому.