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Статистика коронавируса на 24 марта: снова антирекорд по смертности

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пандемия коронавируса, коронавирус в украине
Фото: Скриншот

В Киеве за сутки скончались 49 человек.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 14 174 новых случаев заболевания COVID-19. Официальные данные статистики опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

За последние сутки в стране обновился антирекорд по летальным случаям: от коронавирусной инфекции умерло 342 человека. Второй день подряд в стране фиксируется максимальное количество умерших за все время пандемии. Вчера скончалось 333 человека.

За прошедшие сутки в Украине:  

  • госпитализировали — 5438 человек;
  • летальных случаев — 342;
  • выздоровели — 7386 человек;

Среди заболевших зарегистрировали 434 медицинских работников и 750 детей. Кроме того, за сутки провели 126 948 тестирований: методом ПЦР — 52 196, методом ИФА — 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 53 203. 

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 1 579 906 лиц;
  • выздоровели — 1 276 272 человека;
  • летальных исходов — 30 773;
  • провели ПЦР-тестов — 7 778 231.
Фото: Facebook / Максим Степанов

Наибольшее количество новых случаев заболевания на COVID-19 зафиксировали в Киеве (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

Количество заболевших по всем регионам:

  • г. Киев — 1300 случаев;
  • Винницкая область — 616 случаев;
  • Волынская область — 275 случаев;
  • Днепропетровская область — 785 случаев;
  • Донецкая область — 635 случаев;
  • Житомирская область — 453 случая;
  • Закарпатская — 637 случаев;
  • Запорожская область — 603 случая;
  • Ивано-Франковская область — 351 случай;
  • Киевская область — 813 случаев;
  • Кировоградская область — 113 случаев;
  • Луганская область — 152 случая;
  • Львовская область — 939 случаев;
  • Николаевская область — 380 случаев;
  • Одесская область — 1177 случая;
  • Полтавская область — 450 случаев;
  • Ровенская область — 540 случаев;
  • Сумская область — 494 случая;
  • Тернопольская область — 522 случая;
  • Харьковская область — 809 случаев;
  • Херсонская область — 128 случаев;
  • Хмельницкая область — 994 случая;
  • Черкасская область — 426 случая;
  • Черновицкая область — 484 случаев;
  • Черниговская область — 98 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя Минздрав не приводит.

Напомним, в Украине зафиксирована первая смерть после вакцинации. Причина смерти на данный момент исследуется.

В Минздраве также объяснили, когда можно не носить маски в общественных местах "красной" зоны карантина.

С 25 марта Львовская область переходит в "красную" зону адаптивного карантина