Статистика коронавируса на 24 марта: снова антирекорд по смертности
В Киеве за сутки скончались 49 человек.
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 14 174 новых случаев заболевания COVID-19. Официальные данные статистики опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.
За последние сутки в стране обновился антирекорд по летальным случаям: от коронавирусной инфекции умерло 342 человека. Второй день подряд в стране фиксируется максимальное количество умерших за все время пандемии. Вчера скончалось 333 человека.
За прошедшие сутки в Украине:
- госпитализировали — 5438 человек;
- летальных случаев — 342;
- выздоровели — 7386 человек;
Среди заболевших зарегистрировали 434 медицинских работников и 750 детей. Кроме того, за сутки провели 126 948 тестирований: методом ПЦР — 52 196, методом ИФА — 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 53 203.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 1 579 906 лиц;
- выздоровели — 1 276 272 человека;
- летальных исходов — 30 773;
- провели ПЦР-тестов — 7 778 231.
Наибольшее количество новых случаев заболевания на COVID-19 зафиксировали в Киеве (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.
Количество заболевших по всем регионам:
- г. Киев — 1300 случаев;
- Винницкая область — 616 случаев;
- Волынская область — 275 случаев;
- Днепропетровская область — 785 случаев;
- Донецкая область — 635 случаев;
- Житомирская область — 453 случая;
- Закарпатская — 637 случаев;
- Запорожская область — 603 случая;
- Ивано-Франковская область — 351 случай;
- Киевская область — 813 случаев;
- Кировоградская область — 113 случаев;
- Луганская область — 152 случая;
- Львовская область — 939 случаев;
- Николаевская область — 380 случаев;
- Одесская область — 1177 случая;
- Полтавская область — 450 случаев;
- Ровенская область — 540 случаев;
- Сумская область — 494 случая;
- Тернопольская область — 522 случая;
- Харьковская область — 809 случаев;
- Херсонская область — 128 случаев;
- Хмельницкая область — 994 случая;
- Черкасская область — 426 случая;
- Черновицкая область — 484 случаев;
- Черниговская область — 98 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя Минздрав не приводит.
Напомним, в Украине зафиксирована первая смерть после вакцинации. Причина смерти на данный момент исследуется.
В Минздраве также объяснили, когда можно не носить маски в общественных местах "красной" зоны карантина.
С 25 марта Львовская область переходит в "красную" зону адаптивного карантина