Статистика коронавируса на 24 марта: снова антирекорд по смертности

В Киеве за сутки скончались 49 человек.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 14 174 новых случаев заболевания COVID-19. Официальные данные статистики опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

За последние сутки в стране обновился антирекорд по летальным случаям: от коронавирусной инфекции умерло 342 человека. Второй день подряд в стране фиксируется максимальное количество умерших за все время пандемии. Вчера скончалось 333 человека.

За прошедшие сутки в Украине:

госпитализировали — 5438 человек;

летальных случаев — 342;

выздоровели — 7386 человек;

Среди заболевших зарегистрировали 434 медицинских работников и 750 детей. Кроме того, за сутки провели 126 948 тестирований: методом ПЦР — 52 196, методом ИФА — 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 53 203.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 1 579 906 лиц;

выздоровели — 1 276 272 человека;

летальных исходов — 30 773;

провели ПЦР-тестов — 7 778 231.

Фото: Facebook / Максим Степанов

Наибольшее количество новых случаев заболевания на COVID-19 зафиксировали в Киеве (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

Количество заболевших по всем регионам:

г. Киев — 1300 случаев;

Винницкая область — 616 случаев;

Волынская область — 275 случаев;

Днепропетровская область — 785 случаев;

Донецкая область — 635 случаев;

Житомирская область — 453 случая;

Закарпатская — 637 случаев;

Запорожская область — 603 случая;

Ивано-Франковская область — 351 случай;

Киевская область — 813 случаев;

Кировоградская область — 113 случаев;

Луганская область — 152 случая;

Львовская область — 939 случаев;

Николаевская область — 380 случаев;

Одесская область — 1177 случая;

Полтавская область — 450 случаев;

Ровенская область — 540 случаев;

Сумская область — 494 случая;

Тернопольская область — 522 случая;

Харьковская область — 809 случаев;

Херсонская область — 128 случаев;

Хмельницкая область — 994 случая;

Черкасская область — 426 случая;

Черновицкая область — 484 случаев;

Черниговская область — 98 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя Минздрав не приводит.

Напомним, в Украине зафиксирована первая смерть после вакцинации. Причина смерти на данный момент исследуется.

В Минздраве также объяснили, когда можно не носить маски в общественных местах "красной" зоны карантина.

С 25 марта Львовская область переходит в "красную" зону адаптивного карантина