Статистика коронавірусу станом на 24 березня: знову антирекорд за смертністю

В Україні другий день поспіль фіксується рекордна кількість летальних випадків від COVID-19.

За минулу добу в Україні зафіксували 14 174 нових випадків захворювання COVID-19. Офіційні дані статистики опублікував міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

За останню добу в країні оновився антирекорд із летальних випадків: від коронавірусної інфекції померли 342 людини. Другий день поспіль у країні фіксується максимальна кількість померлих за весь час пандемії. Вчора померли 333 людини.

За минулу добу в Україні:

госпіталізували — 5 438 осіб;

летальних випадків — 342;

одужали — 7 386 осіб.

Серед захворілих зареєстрували 434 медичних працівників та 750 дітей. Крім того, за добу провели 126 948 тестувань: методом ПЛР — 52 196, методом ІФА — 21 549, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 53 203.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 1 579 906 осіб;

одужали — 1 276 272 людини;

летальних випадків — 30 773;

провели ПЛР-тестів — 7 778 231.

Фото: Facebook / Максим Степанов

Найбільшу кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували в Києві (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

Кількість хворих у всіх регіонах:

м. Київ — 1 300 випадків;

Вінницька область — 616 випадків;

Волинська область — 275 випадків;

Дніпропетровська область — 785 випадків;

Донецька область — 635 випадків;

Житомирська область — 453 випадки;

Закарпатська область — 637 випадків;

Запорізька область — 603 випадки;

Івано-Франківська область — 351 випадок;

Київська область — 813 випадків;

Кіровоградська область — 113 випадків;

Луганська область — 152 випадки;

Львівська область — 939 випадків;

Миколаївська область — 380 випадків;

Одеська область — 1 177 випадків;

Полтавська область — 450 випадків;

Рівненська область — 540 випадків;

Сумська область — 494 випадки;

Тернопільська область — 522 випадки;

Харківська область — 809 випадків;

Херсонська область — 128 випадків;

Хмельницька область — 994 випадки;

Черкаська область — 426 випадки;

Чернівецька область — 484 випадків;

Чернігівська область — 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя МОЗ не додає.

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