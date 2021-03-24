Статистика коронавірусу станом на 24 березня: знову антирекорд за смертністю
В Україні другий день поспіль фіксується рекордна кількість летальних випадків від COVID-19.
За минулу добу в Україні зафіксували 14 174 нових випадків захворювання COVID-19. Офіційні дані статистики опублікував міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.
За останню добу в країні оновився антирекорд із летальних випадків: від коронавірусної інфекції померли 342 людини. Другий день поспіль у країні фіксується максимальна кількість померлих за весь час пандемії. Вчора померли 333 людини.
За минулу добу в Україні:
- госпіталізували — 5 438 осіб;
- летальних випадків — 342;
- одужали — 7 386 осіб.
Серед захворілих зареєстрували 434 медичних працівників та 750 дітей. Крім того, за добу провели 126 948 тестувань: методом ПЛР — 52 196, методом ІФА — 21 549, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 53 203.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 1 579 906 осіб;
- одужали — 1 276 272 людини;
- летальних випадків — 30 773;
- провели ПЛР-тестів — 7 778 231.
Найбільшу кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували в Києві (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.
Кількість хворих у всіх регіонах:
- м. Київ — 1 300 випадків;
- Вінницька область — 616 випадків;
- Волинська область — 275 випадків;
- Дніпропетровська область — 785 випадків;
- Донецька область — 635 випадків;
- Житомирська область — 453 випадки;
- Закарпатська область — 637 випадків;
- Запорізька область — 603 випадки;
- Івано-Франківська область — 351 випадок;
- Київська область — 813 випадків;
- Кіровоградська область — 113 випадків;
- Луганська область — 152 випадки;
- Львівська область — 939 випадків;
- Миколаївська область — 380 випадків;
- Одеська область — 1 177 випадків;
- Полтавська область — 450 випадків;
- Рівненська область — 540 випадків;
- Сумська область — 494 випадки;
- Тернопільська область — 522 випадки;
- Харківська область — 809 випадків;
- Херсонська область — 128 випадків;
- Хмельницька область — 994 випадки;
- Черкаська область — 426 випадки;
- Чернівецька область — 484 випадків;
- Чернігівська область — 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя МОЗ не додає.
Нагадаємо, в Україні зафіксована перша смерть після вакцинації. Причина смерті наразі досліджується.
У МОЗ також пояснили, коли можна не носити маски в громадських місцях "червоної" зони карантину.
З 25 березня Львівська область переходить в "червону" зону адаптивного карантину