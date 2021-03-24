Военнослужащая ВСУ умерла после вакцинации Covishield: причины смерти выясняются (фото)

У Одесской ОГА и Командования Медсил ВСУ варианты того, как скончалась женщина, отличаются.

В Одесской области умерла женщина, которая 21 марта получила прививку от коронавируса индийским препаратом от коронавируса Covishield. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что вчера (23 марта) военнослужащая потеряла сознание вне военной части и внеслужебное время. Прибывшие на место события медики и военные проводили реанимационные мероприятия, но они не дали результата и женщина скончалась.

По словам начальника медслужбы военной части, утром 23.03 военная не имела никаких жалоб. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ее результаты будут сообщены позднее. У погибшей из анамнеза была гипертоническая болезнь.

[ + – ] Командование Медицинских сил ВСУ Фото: скриншот

В Одесской облгосадминистрации заявили, что событие произошло в пгт Черноморское Лиманского района. В районе 17:20 военнослужащая потеряла сознание, и по данным ОГА, погибла до приезда врачей. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть. У женщины была хроническая болезнь.

Также в администрации заявляют, что в Нацполиции и ВСУ проводится расследование. В тот же день мобильная бригада по вакцинации вакцинировала 120 людей. Ни у кого из них нет жалоб.

Фото: скриншот

По данным источников "Страны" умершую звали Инна Нарожная, она проходила службу по контракту в ракетно-зенитном полку в Черноморском. Смерть наступила из-за оторвавшегося тромба.

На данный момент неизвестно, послужила ли прививка причиной смерти. Проводится расследование.

Напомним, в Украине для вакцинации используют индийскую вакцину, которую производят по лицензии AstraZeneca. В Украину завезли 500 тысяч доз препарата. 24 февраля стартовала вакцинация в стране.

С 26 февраля вакцинировать начали военнослужащих.