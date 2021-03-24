Військовослужбиця ЗСУ померла після вакцинації Covishield: причини смерті з'ясовуються (фото)

В Одеській ОДА та Командуванні Медсен ЗСУ варіанти того, як померла жінка, відрізняються.

В Одеській області померла жінка, яка 21 березня отримала щеплення від коронавірусу індійським препаратом від коронавірусу Covishield. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

Повідомляється, що вчора (23 березня) військовослужбовиця втратила свідомість поза військовою частиною та позаслужбовий час. Медики, які прибули на місце події, і військові проводили реанімаційні заходи, але вони не дали результату і жінка померла.

За словами начальника медслужби військової частини, вранці 23.03 військова не мала ніяких скарг. Призначена судово-медична експертиза, її результати будуть повідомлені пізніше. У загиблої з анамнезу була гіпертонічна хвороба.

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В Одеській облдержадміністрації заявили, що подія відбулася в смт Чорноморське Лиманського району. Приблизно о 17:20 військовослужбовиця втратила свідомість, і за даними ОДА, загинула до приїзду лікарів. Швидка допомога, що прибула на місце, констатувала смерть. У жінки була хронічна хвороба.

Також в адміністрації заявляють, що в Нацполіції та ЗСУ проводиться розслідування. Того ж дня мобільна бригада з вакцинації прищепила 120 осіб. Ні в кого з них немає скарг.

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За даними джерел "Страна" померлу звали Інна Нарожна, вона проходила службу за контрактом в ракетно-зенітному полку в Чорноморському. Смерть настала через тромб, який відірвався.

Наразі невідомо, чи було щеплення причиною смерті. Проводиться розслідування.

Нагадаємо, в Україні для вакцинації використовують індійську вакцину, яку виробляють за ліцензією AstraZeneca. В Україну завезли 500 тисяч доз препарату. 24 лютого стартувала вакцинація в країні.

З 26 лютого вакцинувати почали військовослужбовців.