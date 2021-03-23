Во Львовской области вводят ограничения "красной" карантинной зоны

Новые правила в регионе начнут действовать с полуночи 25 марта.

23 марта состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных происшествий (ТЭБ и ЧП), в ходе которого было принято решение ввести на территории Львовской области "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Об этом рассказал на своем канале в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Так, Львовская область переводится в "красную" зону с 00:00 25 марта (полночь со среды на четверг). С того же момента же на территории региона начинают действовать ограничения, предусмотренные для "красного" уровня эпидопасности.

[ + – ] Какие ограничения в "красной" зоне

Согласно утренним данным Минздрава, в "красную" зону карантина входят следующие административные единицы: Киев, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Житомирская и Черновицкая области. В министерстве заявляли, что новый локдаун по всей стране возможен, если 13 областей попадут в "красную" зону.

С 19 марта во Львове ужесточили карантин, не дожидаясь решения всеукраинской Комиссии по ТЭБ и ЧС. Изначально Андрей Садовой назвал сроком окончания 28 марта, однако позже локдаун в городе продлили до 4 апреля. Как сообщил мэр города, в городе госпитализируют слишком много людей, только за сутки 22-23 марта в больницы поступили 63 пациента, а выписались всего троих.

А 22 марта региональная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение ужесточить карантин во Львовской области.