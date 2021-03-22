Локдаун во Львове продлили еще на неделю, - Садовой

Мэрия не cпешит отменять строгие ограничения из-за большого количества госпитализаций.

22 марта городская Комиссия по чрезвычайным ситуациям объявила о продлении локдауна во Львове до 4 апреля. Об этом решении мэр Андрей Садовой сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

По словам градоначальника, ситуация с заболеваемостью во Львове остается тяжелой. Так за последние сутки медучреждения госпитализировали 63 больных и выписали всего трех.

Городские власти увеличивают количество мест для больных с COVID-19, уже решили развернуть временный госпиталь в помещениях, которые Львовский медицинский университет арендует у Больницы скорой помощи. Кроме того, горсовет обратился к Министерству здравоохранения с просьбой внести Детскую больницу на Орлика в список учреждений, которые могут лечить детей с коронавирусом. Администрация Железнодорожной больницы согласны принимать пациентов, когда город передаст им достаточно кислородных концентраторов.

[ + – ] Пост Андрея Садового Фото: Андрей Садовый/Facebook

Как заявил Андрей Садовой, горсовет разрабатывает программу для поддержки бизнеса. В то же время, Львов очень нуждается в медицинских работниках, хотя многие специалисты уже заявили о своем желании работать в городе.

"За последние 2 дня получили 350 обращений от врачей со всей Украины, которые готовы помочь в этой нелегкой борьбе. Сейчас разрабатываем механизм дополнительного премирования всех медиков, работающих с COVID-19", — отметил мэр.

Ранее Андрей Садовой призвал медиков приезжать на работу во Львов со всех регионов Украины. Он заявил, что городской совет решил расширить базу медицинских работников. По словам мэра Льова, любой человек с медицинским образованием может найти работу в одной из больниц города и получить "достойную финансовую компенсацию".

С 19 марта во Львове ужесточили карантин, не дожидаясь решения всеукраинской Комиссии по ТЭБ и ЧС, изначально Андрей Садовой назвал сроком окончания 28 марта. Сейчас в городе действуют такие ограничения.