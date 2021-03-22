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Локдаун у Львові продовжили ще на тиждень, — Садовий

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Мер Львова Андрій Садовий на брифінгу
Фото: ТСН | Мер Львова Андрій Садовий на брифінгу

Мерія не поспішає скасовувати суворі обмеження через велику кількість госпіталізацій.

22 березня міська Комісія з надзвичайних ситуацій оголосила про продовження локдауну у Львові до 4 квітня. Про це рішення мер Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

За словами градоначальника, ситуація із захворюваністю у Львові залишається важкою. Так за останню добу медустанови госпіталізували 63 хворих і виписали всього трьох.

Міська влада збільшує кількість місць для хворих із COVID-19, уже вирішили розгорнути тимчасовий госпіталь у приміщеннях, які Львівський медичний університет орендує у Лікарні швидкої допомоги. Крім того, міськрада звернулася до Міністерства охорони здоров'я з проханням додати Дитячу лікарню на Орлика до списку установ, які можуть лікувати дітей з коронавірусом. Адміністрація Залізничної лікарні згодна приймати пацієнтів, коли місто передасть їм достатню кількість кисневих концентраторів.

Пост Андрія Садового
Допис Андрія Садового
Фото: Андрей Садовый/Facebook

Як заявив Андрій Садовий, міськрада розробляє програму для підтримки бізнесу. У той же час, Львів дуже потребує медичних працівників, хоча багато фахівців вже заявили про своє бажання працювати в місті.

"За останні 2 дні отримали 350 звернень від лікарів з усієї України, які готові допомогти в цій нелегкій боротьбі. Зараз розробляємо механізм додаткового преміювання всіх медиків, які працюють з COVID-19", — зазначив мер.

Раніше Андрій Садовий закликав медиків приїжджати на роботу до Львова з усіх регіонів України. Він заявив, що міська рада вирішила розширити базу медичних працівників. За словами мера Льова, будь-яка людина з медичною освітою може знайти роботу в одній з лікарень міста і отримати "гідну фінансову компенсацію".

З 19 березня у Львові посилили карантин, не чекаючи рішення всеукраїнської Комісії з ТЕБ та НС, спочатку Андрій Садовий назвав терміном закінчення 28 березня. Зараз у місті діють такі обмеження:

  • учні молодших класів йдуть на канікули, старшокласники продовжать навчання дистанційно,
  • закриті всі установи культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні зали;
  • кафе та ресторанам дозволено працювати тільки "на виніс" або адресно доставляти їжу;
  • у ТРЦ закрили всі точки, крім аптек, зоомагазинів і продуктових;
  • господарські магазини можуть видавати попередньо замовлені товари;
  • усі масові заходи скасовуються або переносяться;
  • салони краси та спортивні зали повинні приймати людей тільки за попереднім записом;
  • у громадському транспорті пасажирів возять тільки в масках і на сидячих місцях.