Локдаун у Львові продовжили ще на тиждень, — Садовий
Мерія не поспішає скасовувати суворі обмеження через велику кількість госпіталізацій.
22 березня міська Комісія з надзвичайних ситуацій оголосила про продовження локдауну у Львові до 4 квітня. Про це рішення мер Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".
За словами градоначальника, ситуація із захворюваністю у Львові залишається важкою. Так за останню добу медустанови госпіталізували 63 хворих і виписали всього трьох.
Міська влада збільшує кількість місць для хворих із COVID-19, уже вирішили розгорнути тимчасовий госпіталь у приміщеннях, які Львівський медичний університет орендує у Лікарні швидкої допомоги. Крім того, міськрада звернулася до Міністерства охорони здоров'я з проханням додати Дитячу лікарню на Орлика до списку установ, які можуть лікувати дітей з коронавірусом. Адміністрація Залізничної лікарні згодна приймати пацієнтів, коли місто передасть їм достатню кількість кисневих концентраторів.
Як заявив Андрій Садовий, міськрада розробляє програму для підтримки бізнесу. У той же час, Львів дуже потребує медичних працівників, хоча багато фахівців вже заявили про своє бажання працювати в місті.
"За останні 2 дні отримали 350 звернень від лікарів з усієї України, які готові допомогти в цій нелегкій боротьбі. Зараз розробляємо механізм додаткового преміювання всіх медиків, які працюють з COVID-19", — зазначив мер.
Раніше Андрій Садовий закликав медиків приїжджати на роботу до Львова з усіх регіонів України. Він заявив, що міська рада вирішила розширити базу медичних працівників. За словами мера Льова, будь-яка людина з медичною освітою може знайти роботу в одній з лікарень міста і отримати "гідну фінансову компенсацію".
З 19 березня у Львові посилили карантин, не чекаючи рішення всеукраїнської Комісії з ТЕБ та НС, спочатку Андрій Садовий назвав терміном закінчення 28 березня. Зараз у місті діють такі обмеження:
- учні молодших класів йдуть на канікули, старшокласники продовжать навчання дистанційно,
- закриті всі установи культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні зали;
- кафе та ресторанам дозволено працювати тільки "на виніс" або адресно доставляти їжу;
- у ТРЦ закрили всі точки, крім аптек, зоомагазинів і продуктових;
- господарські магазини можуть видавати попередньо замовлені товари;
- усі масові заходи скасовуються або переносяться;
- салони краси та спортивні зали повинні приймати людей тільки за попереднім записом;
- у громадському транспорті пасажирів возять тільки в масках і на сидячих місцях.