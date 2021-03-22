Локдаун у Львові продовжили ще на тиждень, — Садовий

Мерія не поспішає скасовувати суворі обмеження через велику кількість госпіталізацій.

22 березня міська Комісія з надзвичайних ситуацій оголосила про продовження локдауну у Львові до 4 квітня. Про це рішення мер Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

За словами градоначальника, ситуація із захворюваністю у Львові залишається важкою. Так за останню добу медустанови госпіталізували 63 хворих і виписали всього трьох.

Міська влада збільшує кількість місць для хворих із COVID-19, уже вирішили розгорнути тимчасовий госпіталь у приміщеннях, які Львівський медичний університет орендує у Лікарні швидкої допомоги. Крім того, міськрада звернулася до Міністерства охорони здоров'я з проханням додати Дитячу лікарню на Орлика до списку установ, які можуть лікувати дітей з коронавірусом. Адміністрація Залізничної лікарні згодна приймати пацієнтів, коли місто передасть їм достатню кількість кисневих концентраторів.

[ + – ] Допис Андрія Садового Фото: Андрей Садовый/Facebook

Як заявив Андрій Садовий, міськрада розробляє програму для підтримки бізнесу. У той же час, Львів дуже потребує медичних працівників, хоча багато фахівців вже заявили про своє бажання працювати в місті.

"За останні 2 дні отримали 350 звернень від лікарів з усієї України, які готові допомогти в цій нелегкій боротьбі. Зараз розробляємо механізм додаткового преміювання всіх медиків, які працюють з COVID-19", — зазначив мер.

Раніше Андрій Садовий закликав медиків приїжджати на роботу до Львова з усіх регіонів України. Він заявив, що міська рада вирішила розширити базу медичних працівників. За словами мера Льова, будь-яка людина з медичною освітою може знайти роботу в одній з лікарень міста і отримати "гідну фінансову компенсацію".

З 19 березня у Львові посилили карантин, не чекаючи рішення всеукраїнської Комісії з ТЕБ та НС, спочатку Андрій Садовий назвав терміном закінчення 28 березня. Зараз у місті діють такі обмеження: