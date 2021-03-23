У Львівській області вводять обмеження "червоної" карантинної зони

Нові правила в регіоні почнуть діяти з півночі 25 березня.

23 березня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних подій (ТЕБ та НП), під час якого було прийнято рішення ввести на території Львівської області "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

Про це розповів на своєму каналі в Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Так, Львівська область перекладається у "червону" зону з 00:00 25 березня (опівночі з середи на четвер). Відтоді на території регіону починають діяти обмеження, передбачені для "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки.

[ + – ] Які обмеження в "червоній" зоні

Згідно ранковим даним МОЗ, в "червону" зону карантину входять наступні адміністративні одиниці: Київ, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська, Житомирська і Чернівецька області. У міністерстві заявляли, що новий локдаун по всій країні можливий, якщо 13 областей потраплять в "червону" зону.

З 19 березня у Львові посилили карантин, не чекаючи рішення всеукраїнської Комісії з ТЕБ та НС. Спочатку Андрій Садовий назвав терміном закінчення 28 березня, проте пізніше локдаун у місті продовжили до 4 квітня. Як повідомив мер міста, в місті госпіталізують занадто багато людей, тільки за добу 22-23 березня в лікарні надійшли 63 пацієнта, а виписалися всього троє.

А 22 березня регіональна комісія з ТЕБ та НС прийняла рішення посилити карантин у Львівській області.