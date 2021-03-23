Во Львовской области продлили карантин и ввели новые ограничения

Власти региона ограничили работу практически всех заведений и запретили заниматься в спортзалах.

C 23 марта во Львовской области вводят более строгие карантинные ограничения, которые будут действовать до 6 апреля. Подробности сообщает официальный сайт областной государственной организации.

22 марта региональная комиссия по техногенно-эпидемической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение ужесточить карантин, ведь органы местной власти "фактически самоустранились от выполнения карантинных ограничений". Председатель ОГА Максим Козицкий заявил о резком ухудшении ситуации.

Со среды во Львовской области действуют такие правила:

кафе, бары и рестораны могут работать только на вынос и доставку;

заведения общественного питания в гостинницах с 11 до 6 часов могут только доставлять заказы в номера;

прием посетителей во всех заведениях торговли и обслуживания, кроме продуктовых магазинов, заправок, аптек, зоомагазинов, точек по продаже средств связи, бытовой химии, печатных СМИ, семян;

запрещена работа заведений культуры и проведение массовых мероприятий, кроме историко-культурных заповедников и автоконцертов-кинотеатров;

запрещено заниматься в спортивных залах, бассейнах и фитнес-центрах всем, кроме национальных сборных с тренерами;

закрываются непродовольственные рынки;

учебные заведения будут закрыты для всех, кроме учеников 1-4 классов школы.

"В последние дни наблюдаем существенное ухудшение эпидситуации. Каждый день обнаруживаем более тысячи больных коронавирус. Растет количество пациентов, нуждающихся в госпитализации", — отметил Максим Козицкий. — "Усиление карантина — единственная возможность снизить волну коронавируса и помочь нашим медикам".

Ранее локдаун во Львове продлили до 4 апреля. Как сообщил мэр Андрей Садовой, в городе госпитализируют слишком много людей, только за сутки 22-23 марта в больницы поступили 63 пациента, а выписались всего трое.

Писали также, что карантинные ограничения усилили в Черкасской области. Как заявил глава областной администрации Александр Скичко, он поручил действовать на опережение и ввести превентивные меры, чтобы регион не попал в "красную" карантинную зону. Председатель ОГА решил понаблюдать за ситуацией до 25 марта и усилить карантин, если показатели ухудшатся.