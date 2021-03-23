У Львівській області продовжили карантин і ввели нові обмеження

Влада регіону обмежила роботу практично всіх закладів і заборонила займатися в спортзалах.

З 23 березня у Львівській області вводять суворіші карантинні обмеження, які діятимуть до 6 квітня. Подробиці повідомляє офіційний сайт обласної державної організації.

22 березня регіональна комісія з техногенно-епідемічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення посилити карантин, адже органи місцевої влади "фактично самоусунулися від виконання карантинних обмежень". Голова ОДА Максим Козицький заявив про різке погіршення ситуації.

Із середи у Львівській області діють такі правила:

кафе, бари і ресторани можуть працювати тільки на виніс і доставку;

заклади громадського харчування в готелях з 11 до 6 години можуть тільки доставляти замовлення в номери;

прийом відвідувачів у всіх закладах торгівлі та обслуговування, крім продуктових магазинів, заправок, аптек, зоомагазинів, точок із продажу засобів зв'язку, побутової хімії, друкованих ЗМІ, насіння;

заборонена робота закладів культури і проведення масових заходів, крім історико-культурних заповідників та автоконцерту-кінотеатрів;

заборонено займатися в спортивних залах, басейнах і фітнес-центрах усім, крім національних збірних із тренерами;

закриваються непродовольчі ринки;

навчальні заклади будуть закриті для всіх, крім учнів 1-4 класів школи.

"В останні дні спостерігаємо істотне погіршення епідситуації. Щодня фіксуємо більше тисячі хворих коронавірусом. Зростає кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації", — зазначив Максим Козицький. — "Посилення карантину — єдина можливість знизити хвилю коронавірусу та допомогти нашим медикам".

Раніше локдаун у Львові продовжили до 4 квітня. Як повідомив мер Андрій Садовий, у місті госпіталізують занадто багато людей, тільки за добу 22-23 березня в лікарні надійшли 63 пацієнти, а виписалися всього троє.

Писали також, що карантинні обмеження посилили в Черкаській області. Як заявив глава обласної адміністрації Олександр Скічко, він доручив діяти на випередження і ввести превентивні заходи, щоб регіон не потрапив до "червоної" карантинної зони. Голова ОДА вирішив поспостерігати за ситуацією до 25 березня і посилити карантин, якщо показники погіршаться.