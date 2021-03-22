В Черкасской области усиливаются карантинные ограничения

Местные власти "действуют на опережение, пока еще есть такая возможность".

Глава Черкасской ОГА Александр Скичко заявил, что с 22 марта регион ужесточает карантинные ограничения. Об этом Скичко написал на своей странице в Facebook.

"Поручил внедрить все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Ибо, если окажемся в "красной зоне", как сегодня Киев и Одесская область — нам уже придется идти на другие условия", — говорит Скичко.

В общественных заведениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты

ОГА просит города увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты, чтобы его разгрузить. Увеличивается количество койкомест по области и по Черкассам.

Культмассовые развлекательные и другие мероприятия — под временным запретом.

Рестораны, кафе, бары, ночные заведения будут работать только до 23:00.

Кроме того, по его словам, в Черкассах будет расширено количество кроватей в больницах для пациентов с коронавирусом. "До 25 марта следим за соблюдением карантинных ограничений. Если будут массовые нарушения, то придется идти на более суровые меры", — говорит глава ОГА.

Сейчас область находится в "оранжевой" зоне коронавирусных ограничений.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 20 марта Киев закрылся на локдаун, который продлится до 9 апреля. Кроме того, в Киевской области с воскресенья также усилят карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Власти Николаева также ужесточают карантин в городе из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения вводятся с 24 марта по 4 апреля.

С 19 марта во Львове усилили карантин из-за большого количества больных коронавирусом.

В МОЗ Украины заявляли, что новый локдаун по всей стране возможен, если 13 областей попадут в "красную" зону.