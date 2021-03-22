У Черкаській області посилюються карантинні обмеження

Місцева влада "діє на випередження, поки ще є така можливість".

Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко заявив, що з 22 березня регіон посилює карантинні обмеження. Про це Скічко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Доручив впровадити всі можливі превентивні заходи і діяти на випередження, поки ще є така можливість. Бо, якщо опинимося в "червоній зоні", як сьогодні Київ і Одеська область — нам уже доведеться йти на інші умови", — говорить Скічко.

У громадських закладах і транспорті буде посилено контроль за використанням засобів індивідуального захисту

ОДА просить міста збільшити кількість громадського транспорту, який виходить на найбільш популярні маршрути, щоб його розвантажити. Збільшується кількість ліжкомісць по області і в Черкасах.

Культмасові розважальні та інші заходи — під тимчасовою забороною.

Ресторани, кафе, бари, нічні заклади працюватимуть тільки до 23:00.

Крім того, за його словами, у Черкасах буде розширено кількість ліжок у лікарнях для пацієнтів з коронавірусом. "До 25 березня стежимо за дотриманням карантинних обмежень. Якщо будуть масові порушення, то доведеться йти на більш суворі заходи", — говорить голова ОДА.

наразі область у "помаранчевій" зоні коронавірусних обмежень.

Через погіршення ситуації з коронавірусом з 20 березня Київ закрився на локдаун, який триватиме до 9 квітня. Крім того, у Київській області з неділі також посилять карантин через поширення коронавірусної інфекції. Влада Миколаєва також посилює карантин у місті через погіршення ситуації з коронавірусом. Обмеження вводяться з 24 березня по 4 квітня.

З 19 березня у Львові посилили карантин через велику кількість хворих на коронавірус.

У МОЗ України заявляли, що новий локдаун по всій країні можливий, якщо 13 областей потраплять у "червону" зону.