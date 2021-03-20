Киев погрузился в локдаун: что разрешено и запрещено в столице с этого дня

Ограничения "красной" зоны в Киеве продлятся до 9 апреля включительно, в этот период будет ограничена работа ряда заведений.

В субботу, 20 марта, в Киеве начали действовать карантинные ограничения "красной" зоны. О выходе столицы в жесткий карантин с этого дня стало известно из решения Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации.

Ограничения будут действовать до 9 апреля включительно. В этот период будут запрещены:

работа культурных учреждений (кинотеатров, музеев, концертных залов и так далее);

работа торгово-развлекательных центров (исключение – продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии);

религиозные богослужения (исключение – ситуации, когда удается обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека);

развлекательные, спортивные, культурные, рекламные и другие массовые мероприятия;

Спортивные соревнования разрешены, но без присутствия зрителей.

Кафе и рестораны продолжают работу, но только на вынос.

Парикмахерские и салоны красоты открыты, но исключительно по предварительной записи. В фитнесе и спортивных залах запрещены групповые занятия.

Детские сады открыты, ученики школ по завершении каникул отправятся на "дистанционку". Удаленно будут работать и сотрудники предприятий и организации бюджетной сферы.

Общественный транспорт будет работать, как обычно, но с заполненностью мест для сидения на 50%.

Напомним, за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

Днем ранее стало известно, что Киевская область ужесточает карантин вслед за столицей. Там ограничения вступят в силу с воскресенья, 21 марта, и продлятся также до 9 апреля. Там будут действовать аналогичные ограничения.

В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой.

С 19 марта во Львове усиливают карантин из-за большого количества больных коронавирусом. Ученики младших классов пойдут на каникулы, а старшеклассники перейдут на дистанционное обучение.